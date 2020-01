Gemeindepräsidentinnen dürfen am Tag der Frau nach Bern fahren – Sommaruga lädt sie ein

Nur 16 Prozent der Gemeinde- und Stadtpräsidien sind in der Schweiz mit Frauen besetzt. Das zeigt eine neue Erhebung. Bundespräsidentin Sommaruga will diese Politikerinnen am 8. März als Vorbilder präsentieren.