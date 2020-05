Die Verbindung Schweiz-Kosovo geht bald wieder auf Der Flugbetrieb soll am 15. Juni wieder aufgenommen werden. Ab dann ist das Land wieder offen für Touristen. Kosovarische Staatsbürger, die in die Heimat fahren, müssen derzeit für eine Woche in Quarantäne.

15.05.2020, 07.18 Uhr

Ferien in Kosovo sollen im Sommer wieder möglich sein. Keystone

(wap) Die Coronakrise hat die kosovarische Bevölkerung in der Schweiz von ihrer Heimat abgeschnitten. Islam Spahiu, stellvertrender kosovarischer Botschafter in der Schweiz, hat in «20Minuten» nun ein Datum für die Wiedereröffnung der Grenze genannt: Ab Juni werde die Einreise wieder einfacher. Spätestens dem 15. Juni könne der normale Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Ab diesem Datum sei das Land auch wieder für Touristen offen.



Derzeit müssen alle, die in Kosovo einreisen, in Quarantäne. Für eigene Staatsbürger gebe es allerdings eine Sonderregelung, so Spahiu: Sie müssen nur eine statt zwei Wochen in Isolation verbringen.