Der Bund will Familien und Kranke wieder nach Italien abschieben Man arbeite an einer entsprechenden Gesetzesänderung, sagt der Staatssekretär für Migration, Hans-Peter Künzli. 08.02.2020, 12.15 Uhr

In Italien ist die Situation für viele Flüchtlinge prekär. Keystone

(wap) Familien und Kranke dürfen von der Schweiz nur dann nach Italien ausgeschafft werden, wenn die dortigen Behörden Unterbringung und medizinische Versorgung zusichern. So will es das Bundesverwaltungsgericht. Nun soll diese Regelung fallen. Dies sagte der Staatssekretär für Migration, Hans-Peter Künzi, am Samstag gegenüber Radio SRF 1.