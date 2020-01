Chinesische Lungenkrankheit: Zürcher Triemlispital bestätigt Corona-Verdachtsfälle Die durch ein Coronavirus verursachte Lungenkrankheit hat möglicherweise die Schweiz erreicht. Im Zürcher Triemlispital befinden sich zwei Personen in Quarantäne. Peter Walthard 26.01.2020, 18.27 Uhr

Der Corona-Virus breitet sich aus: Warnung an einem deutschen Flughafen. Foto: Keystone

Im Triemlispital befinden sich zwei Personen in Quarantäne. Sie haben Symptome, die auf die durch ein Corona-Virus ausgelöste Lungenkrankheit hindeuten, die sich derzeit von China aus nach Europa ausbreitet. Beide Personen hatten sich zuvor in China aufgehalten. Wie die Personen in das Spital gelangt sind, kann Mediensprecherin Maria Rodriguez zur Zeit nicht sagen. Damit bleibt die Öffentlichkeit im Unklaren darüber, ob die Patienten direkt vom Flughafen ins Spital gebracht worden sind und ob und wie lange sie sich nach der Rückkehr aus China unter Leuten aufgehalten haben.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht offenbar keine Ansteckungsgefahr mehr. Das Triemlispital habe Erfahrung im Umgang mit neuartigen Infektionskrankheiten und verfüge über bewährte Sicherheitsmassnahmen, so eine offizielle Mitteilung, die am Sonntagabend an verschiedene Medien versandt worden ist. Die Öffentlichkeit soll am Montag informiert werden.