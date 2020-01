Bündner Regierung bewilligt Winterwanderung gegen WEF teilweise Die dreitägige Winterwanderung der WEF-Gegner von Landquart bis Davos kann mit gewissen Einschränkungen stattfinden. Die Bündner Regierung hat das Gesuch unter Auflagen bewilligt. Reto Wattenhofer 15.01.2020, 12.11 Uhr

Aushängeschild der «Winterwanderung für Klimagerechtigkeit» ist die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Archivbild: Key

Mehrere hundert Aktivisten wollen im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums WEF im bündnerischen Davos eine «Winterwanderung für Klimagerechtigkeit» durchführen. Mitlaufen soll auch die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Der Bündner Regierung bereitete das Vorhaben in den letzten Tagen Kopfzerbrechen. Am Mittwoch teilte sie nun mit, dass die Protestaktion unter Auflagen bewilligt wird.

Am letzten Tag dürfen die Aktivisten die Kantonsstrasse zwischen Klosters bis Davos nicht für eine Wanderung benutzen. Die Bündner Regierung macht sicherheitstechnische Gründe geltend. Die Kantonsstrasse sei die einzige Verbindung und fungiere auch als Rettungsachse. Zudem müsse mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet werden.

Die Organisation Strike WEF nehme den Entscheid der Bündner Regierung zur Kenntnis, wie sie in einer ersten Stellungnahme schreibt. Wenig Verständnis haben sie dafür, dass am dritten Tag zwischen Klosters und Davos der motorisierte Verkehr an das WEF Vorrang geniesst. Es sei erstaunlich, dass es in Davos Platz habe für 3000 WEF-Teilnehmer, aber nur für 300 Demonstranten.