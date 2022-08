Wohnwagen und Zirkuszelt bei Feuer in Neuhausen zerstört

Am Donnerstagabend ist in Neuhausen am Rheinfall ein Feuer im Wohnwagenpark ausgebrochen. Die Flammen griffen auf mehrere Wohnwagen und das Zelt des dort gastierenden Zirkus «Clowns und Kalorien» über. Anwohner berichten, dass es zuvor zu einer Explosion gekommen sei.