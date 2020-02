Bern-Treue wollen Stadtbehörden in Moutier von zweiter Abstimmung ausschliessen Die Gruppe «Moutier Résiste» zweifelt an der Kompetenz der Stadtbehörden in Moutier. Noch lieber wäre es den Bern-Treuen, es käme gar nicht zu einer zweiten Abstimmung über einen Kantonswechsel. 14.02.2020, 15.50 Uhr

Die Mitglieder des Vereins «Moutier-Resiste» wollen nicht, dass Moutiers Gemeindebehörden eine zweite Jura-Abstimmung organisieren. Keystone

(gb.) Eine wiederholte Abstimmung ist eigentlich nicht Sinn des Vereins «Moutier Résiste», welcher für den Verbleib der Stadt Moutier im Kanton Bern kämpft. Sollte es doch so weit kommen, sollen die Behörden von Moutier nicht an dem Abstimmmungsverfahren beteiligt sein, forderte die Gruppe am Freitag in Moutier vor den Medien.