Finanzkommission des Ständerats stimmt Notfall-Krediten mit grosser Mehrheit zu Die Kredite zur finanziellen Unterstützung der Wirtschaft waren in der Kommission unbestritten. Bei den Modalitäten will sie aber nachbessern. 28.04.2020, 19.43 Uhr

Ständerat Peter Hegglin (CVP) präsidiert sowohl die Finanzkommission des Ständerats als auch die Finanzdelegation des Parlaments. Keystone

(gb.) Mit 40 Milliarden Franken will der Bundesrat Kredite an Schweizer KMU verbürgen. Weil die Hilfe von vielen Unternehmen dringend gebraucht wird, hat die Finanzdelegation des Parlaments schon anfangs April einen Vorschuss genehmigt. Am Dienstag hat nun auch die Finanzkommission des Ständerats die Kredite mit zwölf Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen. Die Kommission teilte den Entscheid am Dienstag mit.