Bestätigt: Donald Trump kommt ans WEF – kommt's zum Treffen mit Irans Aussenminister? Nun ist es offiziell: Der US-Präsident Donald Trump kommt Ende Januar definitiv ans WEF nach Davos. Ebenfalls nach Davos reist der iranische Aussenminister Javad Zarif. 09.01.2020, 08.24 Uhr

US-Präsident Donald Trump 2018 am WEF in Davos 2018. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Wie Stephanie Grisham, die Sprecherin des Weissen Hauses, am Mittwoch mitteilte, wird US-Präsident Donald Trump am diesjährigen World Economic Forum (WEF) in Davos teilnehmen. Gemäss der Nachrichtenagentur «AP» soll sein Besuch am 21./22. Januar erfolgen.