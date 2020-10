«Sie besass eine

unglaubliche Gabe»:

Die bedeutendste Gossauer Malerin Anna Elisabeth Kelly wird wieder entdeckt Das Historische- und Völkerkundemuseum in St.Gallen holt elf Malerinnen aus der Versenkung, die im 19. Jahrhundert geboren wurden. Darunter die Gossauer Landschaftsmalerin Anna Elisabeth Kelly (1825 - 1890). Sie war die erste Künstlerin, die im Kanton St.Gallen bekannt wurde. Ein Besuch in der Villa im Mettendorf, wo sie aufgewachsen ist. Melissa Müller 06.10.2020, 16.00 Uhr

Norbert Hälg mit einem Bild, von dem er vermutet, dass es ein Selbstporträt von Anna Elisabeth Kelly ist. Viele ihrer Bilder sind unsigniert.

Bild: Michel Canonica (25. September 2020)

Ein Kiesweg führt an alten Bäumen, Blumen und einem Teich vorbei zu einer 200-jährigen Villa. An diesem idyllischen Ort im Gossauer Mettendorf kam Anna Elisabeth Kelly 1825 auf die Welt – die erste namentlich bekannte St.Galler Künstlerin.

Das Mettendorfer Landhaus, in dem Anna Elisabeth Kelly aufwuchs. Ihr Vater Johann Jakob Kelly war ein bedeutender Textilfabrikant. Bild: Michel Canonica (25. September 2020)

Jetzt widmet ihr das Historische und Völkerkundemuseum in St.Gallen eine Ausstellung. Unter dem Titel «Berufswunsch Malerin» werden elf Künstlerinnen gezeigt, die im 19. Jahrhundert geboren wurden.

Sie durften nicht an Kunstakademien studieren und wurden weniger ernst genommen als ihre männlichen Kollegen. Die meisten dieser Frauen gerieten in Vergessenheit. Dafür, dass dies mit Anna Elisabeth Kelly nicht passiert, sorgen Susanne und Norbert Hälg. Die beiden Pensionäre wohnen im ehemaligen Wohnhaus der Malerin. Sie sind auch passionierte Sammler ihrer Bilder.

Vor dem biedermeierlichen Haus plätschert ein Brunnen.

Der romantische Park im Mettendorf. Bild: Michel Canonica (25. September 2020)

Die Tür ist offen. Susi und Norbert Hälg laden ein in ihre stilechte Stube mit Kachelofen: Es geht an einem verschnörkelten Tischchen mit Goldspiegel vorbei, neben einem freundlichen Berner Sennenhund.

Susanne und Norbert Hälg sammeln jeden Schnipsel über Anna Elisabeth Kelly. Bild: Michel Canonica (25. September 2020)

Die Wohnung ist mit zahlreichen Bildern von Anna Elisabeth Kelly geschmückt. Lokalhistoriker Norbert Hälg hat auf dem Esstisch Bücher, Skizzen und Notizen ausgebreitet. Seit 50 Jahren forscht der pensionierte Chef einer Baumaterialhandelsfirma intensiv über die illustre Familie Kelly.

Skizzen und Zeitungsartikel, die Norbert Hälg seit 50 Jahren zusammenträgt. Bild: Michel Canonica (25. September 2020)

Auch die Kunsthistorikerin Sabrina Thöny hat das Werk der Künstlerin untersucht und an der Universität in Zürich ihre Masterarbeit über sie geschrieben. Sie arbeitete sich durch Mappen voller Ölstudien, die Kelly draussen in der Natur angefertigt hatte. Thöny sagt:

Kunsthistorikerin Sabrina Thöny. Bild: PD

«Es fasziniert mich, dass sich eine Frau in der Gattung der Landschaftsmalerei behaupten konnte, vor über 150 Jahren.»

Anna Elisabeth Kelly wächst mit zwei Schwestern in der Villa im Mettendorf auf. Neben dem Wohnhaus betreibt ihr Vater Johann Jakob Kelly eine Türkischrot-Färberei. Der Textilkaufmann fördert seine drei Töchter, die von Privatlehrern unterrichtet werden. Schon früh fällt Anna Elisabeths Zeichentalent auf.

Porträt der Gossauerin Anna Elisabeth Kelly (1825-1890), gemalt von Johannes Schiess.

Mit 28 Jahren beschliesst sie, Malerin zu werden. Zwei befreundete St.Galler Künstler bestärken sie in diesem Wunsch. Anna Elisabeth zieht nach München, um ihr Handwerk bei einem Landschaftsmaler zu verfeinern.

Für ihre sorgfältigen Naturstudien verbringt sie viel Zeit in der ländlichen Gegend um St.Gallen. Sie malt in Rorschach, in Ermatingen am Untersee, im Alpstein, im Breitfeld. Boden- und Walensee gehören zu ihren Lieblingsmotiven. Menschen sind in solchen Bildern nur Statisten.

«Am Bach bei Mettendorf, Gossau», gemalt zwischen 1862 und 1879 von Anna Elisabeth Kelly. Nach dieser Skizze entstand das Gemälde. Ansicht von Gossau, 1842 gemalt: Ein Aquarell von Anna Elisabeth Kelly. Links im Bild: Die Villa im Park in Mettendorf, in der die Malerin aufwuchs. Rechts ist die Türkischrot-Färberei ihres Vaters. Am Tröcknerturm wurden die roten Stoffbahnen aufgehängt. «Kühe am Weiher» vom Zürcher Rudolf Koller, einer der bedeutendsten Tiermaler der Schweizer Malerei des 19. Jahrhunderts. Von ihm holte sich Anna Elisabeth Kelly Tipps, um Kühe zu malen.

Im Sommer arbeitet sie draussen, im Winter in ihrem St.Galler Atelier am Oberen Graben 8, wo sie anhand ihrer Skizzen ihre Gemälde malt. Mit feinem Pinselstrich malt sie Bäume, Sträucher, Felspartien, Uferlandschaften. Sabrina Thöny sagt:

«Sie besass eine unglaubliche Gabe, Pflanzen und Bäume samt ihrem Blattwerk detailliert wiederzugeben.»

Das Gemälde «Am Bach bei Mettendorf, Gossau» zählt zu ihren schönsten: Die abendliche Szene zeigt ein Mädchen neben einer Kuh am Dorfbach. Das Tier steht im Wasser; es hat seinen Durst gestillt und den Kopf erhoben.

Kelly beherrscht auch das Spiel von Licht und Schatten. Sie fängt Lichtstimmungen so ein, dass man beim Betrachten der Bilder ein Gespür für die Tages- und die Jahreszeit bekommt.

Kelly stellt ihre Bilder erfolgreich in Museen aus und wird Ehrenmitglied des St.Galler Kunstvereins. In ihren letzten Jahren verbringt sie viel Zeit mit ihren Schwestern. 1888 erleidet sie zwei Schlaganfälle, zwei Jahre später stirbt die ledige Frau mit 65 Jahren.

Ein Sammler mit Neugier und detektivischem Instinkt

Im Gossauer Daheim des Ehepaars Hälg lebt die Malerin weiter: Ansichten des Walensees und eine Sommerwiese voller Ziegen, so lebensecht gemalt, dass man beinahe den Duft der Kräuter riechen kann, hängen in der Wohnung.



Über der Kommode hängt eine Ansicht vom Untersee in Ermatingen – idyllische Landschaften, die längst vom Erdboden verschwunden sind.

Bild: Michel Canonica (25. September 2020)

Norbert Hälg sucht mit detektivischem Gespür nach solchen Bildern. So besuchte er alle bekannten Besitzer von Werken der Anna Elisabeth Kelly. Meist waren es Verwandte der Malerin. Einige schenkten ihm ihre Bilder.

«Mein Mann ist sehr neugierig», sagt Susanne Hälg, die im Gossauer Landhaus aufgewachsen ist, wie schon ihre Urgrossmutter.

Susanne Hälg in ihrem Haus, wo schon ihre Urgrossmutter lebte.

Bild: Michel Canonica (25. September 2020)

Auch auf Auktionen ergattert der Kelly-Liebhaber manch ein Werk. Solche Ölbilder seien nicht mehr so in Mode und für rund 2000 Franken zu haben. «Wir sind wohl fast die einzigen Liebhaber ihres Werks», sagt Norbert Hälg, der auch Wikipediaeinträge über Vater und Tochter Kelly verfasst hat. Und auch Bilder von ihr aufhängt, die er für nicht so gelungen hält. Wie ein Meerbild der Felsenküste bei Nervi, ein schon damals mondänes Seebad bei Genua. Das Bild fristet ein Schattendasein hinter einer Tür.

Was die Malerin wohl für einen Charakter hatte? Hälgs wissen zu berichten:

«Sie war fleissig, geduldig und eine begeisterte Gärtnerin.»

«Sie war nicht darauf angewiesen, mit der Malerei ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und malte zu ihrem persönlichen Vergnügen», sagt Susanne Hälg. «Und sie liebte dieses Haus und den grossen Garten.»

Weil es in St.Gallen stank, zog sie sich ins Gossauer Sommerhaus zurück

Sie nutzte es als Sommerhaus. Das war angenehmer als in der Stadt St.Gallen, denn in der wärmeren Jahreszeit stank es oft, weil eine Kanalisation fehlte. Hälgs vermuten, dass Anna Elisabeth eher zurückhaltend und nicht so emotional war wie ihre jüngere Schwester Henriette, die sich für Klatsch und Tratsch interessierte.

Wie aus den Quellen hervor geht, waren sich die Schwestern sehr nah. Die drei Frauen hielten zusammen, gärtnerten in ihrem grossen Gemüsegarten und malten gemeinsam. Sie führten das Leben der Oberschicht, bereisten die Schweiz mit der Kutsche und fuhren mit der Spanisch-Brötli-Bahn, der ersten Eisenbahn der Schweiz.

Die Bilder von Anna Elisabeth Kelly sind bis Ende Januar im Historischen- und Völkerkundemuseum zu sehen. «Schön, dass das Leben und Werk dieser grossartigen Künstlerin endlich Beachtung finden», sagt die Kunsthistorikerin Sabrina Thöny.

Eingeschränkt in der Themenwahl und unterschätzt: Warum Ostschweizer Künstlerinnen der Erfolg versagt blieb Nur Töchter aus gutem Hause konnten früher Malerin werden. An Kunstakademien wurden sie nicht zugelassen. Weshalb es viele nach Paris zog, dem damaligen Nabel der Kunstwelt, um an einer Privatschule die Malerei zu erlernen. Wie die hochbegabte Winterthurerin Sophie Schaeppi, die aber von Paris zurückkehren musste, als ihre Mutter starb - um den Haushalt ihres Vaters zu besorgen. «Diese Wyber können nicht malen», wetterte Maler Ferdinand Hodler (1853-1918). «Diese Ansicht war weit verbreitet», sagt Daniel Studer, Direktor des Historischen- und Völkerkundemuseums in St.Gallen. «Frauen durften auch keinen männlichen Akt darstellen, das galt als unsittlich.» Die Historienmalerei war Männern vorbehalten. Frauen durften nur Porträts, Landschaften und vielleicht mal einen Blumenstrauss malen. Auch Katzen und Hunde waren beliebte Sujets, wie man in der Ausstellung «Berufswunsch Malerin» sehen kann. «Die Frauen malten eine heile Welt», sagt Studer. Etwa ein Kaffeekränzchen oder zwei Grazien im Park. Alles dreht sich um das süsse Leben, das grossbürgerliche Dasein und die Freizeitgestaltung gutbetuchter Damen und Kinder. «Die Bilder zeugen von Können, sind aber frei von kritischen Aussagen», sagt Studer. Die Werke der Malerinnen wurden stets günstiger verkauft als jene ihrer männlichen Kollegen. Darum signierte manche ihr Werk mit einem männlichen Namen. Daniel Studer weiss von einem Kunstliebhaber, der ein Bild der St.Gallerin Martha Cunz erwerben wollte, aber das Interesse verlor, als er erfuhr, dass es von einer Frau stammt. Die meisten Künstlerinnen blieben alleinstehend. Manche lebte auch in Beziehung mit einer Frau, wie Marie-Luise Bion, deren Lebensgefährtin zugleich ihre Mäzenin war. (mem)

Die Künstlerinnen und Katzenfreundinnen: Die Lebensgefährtinnen Martha Stettler und Alice Dannenberg in ihrem Wintergarten im Jahr 1934. Bild: Historisches- und Völkerkundemuseum St.Gallen