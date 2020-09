In Gossau sollen fast doppelt so viele Häuser geschützt werden – das sind die bauhistorischen Perlen Die Stadt hat einiges an Ortsbildern und Kulturobjekten zu bieten. Diese will man jetzt unter Schutz stellen. Wir stellen die speziellsten Bauwerke vor. Melissa Müller 12.09.2020, 05.00 Uhr

Gossau verfügt im kantonalen Vergleich über eine überdurchschnittliche Fülle an wichtigen Ortsbildern und Kulturobjekten. Dazu gehören etwa die ehemalige Gummibandweberei, das Schloss Oberberg und das Brauereischlösschen im Stadtbühl.

Die wohl schönste Brauerei im Kanton St.Gallen steht in Gossau: Die Brauerei Stadtbühl an der Herisauerstrasse, um 1900 erbaut, ist ein «Brauereischloss» mit Sichtbackstein, das englische Noblesse ausstrahlt. Als Vorbild diente das Rheinfelder Feldschlösschen. PD

Solche Schätze werden nun in einer neuen Broschüre präsentiert. Sie liegt gratis im Gossauer Rathaus auf und ist eine Fundgrube von Geschichten über Burgen, Kirchen, Villen und Bauernhäuser. Verfasst hat sie Daniel Studer, der Direktor des Historischen- und Völkerkundemuseums in St.Gallen.

«Schloss Arnegg» samt Fabrik zeugt von der Stickereiblüte. Firmenchef Otto Marbach liess die Villa auf einem Hügel 1908 errichten. Von hier aus sah der Patron auf seine Fabrik und hatte die volle Kontrolle über seine Belegschaft. PD

Das Büchlein ist ein Nebenprodukt des aktualisierten Ortsbildinventars. Studer hat dieses als Grundlage für die neue Schutzverordnung überarbeitet. Studer sagt:

«Weil ich früher in Gossau Schule gegeben habe, kenne ich die Stadt gut.»

Für eine totale Revision ist es höchste Zeit: Die Gossauer Schutzverordnung stammt aus dem Jahr 1982 und ist hoffnungslos veraltet.

Daniel Studer, Direktor des Historischen- und Völkerkundemuseums. Ralph Ribi

Bereits 2002 hatte Studer das Inventar erstellt. Aus unbekannten Gründen landete es in der Schublade. Es wurde nicht in eine neue Schutzverordnung überführt und wurde damit nie rechtskräftig. Warum der damalige Stadtrat unter Stadtpräsident Alex Brühwiler dies nicht an die Hand genommen hat, weiss auch der heutige Stadtentwickler René Haefeli nicht.

Inzwischen fielen einzelne alte Häuser dem Bagger zum Opfer, etwa ein 200-jähriges Wohnhaus im Oberdorf, eine Scheune hinter dem Zollhaus oder ein Korn- und Mehllager in der Zellersmühle.

54 Objekte sollen kantonal, 40 Objekte kommunal unter Schutz gestellt werden

Die alte Verordnung zählte laut Stadtentwickler Haefeli lediglich 56 Schutzobjekte. Neu werden vier Gossauer Objekte dem nationalen Inventar zugeschlagen (die beiden Bahnhöfe Gossau und Arnegg, die Remise des Bahnhofs Gossau und die Goldzackhalle).

Die ehemalige Gummibandweberei im Stadtbühlpark ist eines der wichtigsten Kulturobjekte. Ihretwegen pilgern Architekturstudenten von weit her nach Gossau. PD

54 Objekte sollen kantonal, 40 Objekte kommunal unter Schutz gestellt werden. Elf Objekte sollen aus dem Schutz entlassen werden. Betroffene und Interessierte können bis 30. Oktober schriftlich zum Entwurf Stellung nehmen.

Führungen durch Gossau mit Daniel Studer

Am 15. und 16. September um 18.30 Uhr führt Daniel Studer öffentliche Exkursionen im Stadtzentrum durch, mit Treffpunkt auf dem Kirchplatz. Der Stadtrat orientiert über die Schutzverordnung am 18. September um 19 Uhr im Fürstenlandsaal.

Die Bausünden der Reichen

Am 26. September um 14 Uhr findet eine Exkursion zum Thema Natur- und Landschaft mit Treffpunkt Bushalt Walter Zoo statt. Denn auch Naturobjekte wie Wiesen, Bäume und Hecken prägen das Ortsbild. In der Schutzverordnung sind daher auch Einzelbäume aufgeführt, wie die prachtvollen Buchen im Andreaspark. Haefeli sagt:

«Auch Bäume bei Bauernhöfen

sind wichtig.»

Sie bilden ein Ensemble mit den Höfen. Sehen kann man das etwa beim Restaurant Traube in der Muelt, das von alten Bäumen umgeben ist. «In dieser schönen Atmosphäre auf dem Hügel treffen sich viele Gossauer abends gern auf ein Bier», sagt Haefeli.

Die «Traube» in der Muelt: Das gestrickte und bis auf die Giebelplatte mit Zugladentäfer verkleidete Gasthaus wurde 1736 erbaut.

Auch Historiker Daniel Studer kommt ins Schwärmen: Die «Traube» in der Muelt aus dem Jahr 1736 sei das am besten erhaltene Bauernhaus der Stadt. Das sei eine Ausnahme: «Viele alte Bauernhäuser wurden verunstaltet», sagt Studer. Zu den Bausünden zählt er etwa, wenn alte Fenster und Vorfenster durch Doppelverglasungen ersetzt werden. Dieses «problematische Facelifting» komme oft zum Tragen, «wenn Eigentümer zu viel Geld haben».

Besitzer sträubte sich dagegen, dass seine Villa unter Schutz gestellt werden soll

Manche Besitzerinnen und Besitzer haben keine Freude, wenn ihr Haus unter Schutz gestellt wird. Sie befürchten, dass ihnen die Behörden Vorschriften machen, wenn sie renovieren oder abbrechen wollen. «Bis jetzt hatten wir aber mehrheitlich positive Reaktionen», sagt Stadtentwickler René Haefeli, der mehrere schutzwürdige Häuser besichtigt hat. Einzig der Besitzer einer Villa an der Herisauerstrasse 53 fand explizit, seine Villa sei nicht schützenswert. Und beklagte sich, jetzt könne er baulich nichts mehr verändern. Haefeli sagt:

«Er hat die Villa dann weiterverkauft an jemanden, der mehr Freude an der historischen Bausubstanz hat.»

In die neue Schutzverordnung werden auch Objekte des Neuen Bauens aufgenommen – etwa ein Wohnhaus an der Herisauerstrasse.

Dieses Wohnhaus im Bauhausstil an der Herisauerstrasse 65 wurde 1932/33 von einem unbekannten Architekten erbaut. Es ist eines der wenigen im Originalzustand erhaltenen Häuser im Stil des Neuen Bauens im Kanton. PD

«Da werden machen Leute gewiss sagen: Was, so eine Schuhschachtel wird geschützt?», sagt Daniel Studer. Man könne daran den Einfluss der Bauhausbewegung ablesen. In diesem Geist entstanden in den Dreissigerjahren Flachdachbauten. Sie wirken karg, ohne Verzierungen, die Fenster ohne Rahmungen. Studer meint:

«Jede Wette, dass da mancher Gossauer den Kopf schütteln wird.»

Die neue Broschüre zeigt auf, dass Gossau einige architektonische Perlen besitzt. Die Stadt werde oft unterschätzt, sagt Haefeli. «Wir haben zwar keinen mittelalterlichen Stadtkern wie Wil, aber etliche interessante Zeitzeugen aus der neueren Zeit.» Eine von Haefelis Lieblingsbauten ist das «Werk 1», die frühere Happy-Bett-Fabrik. Sie habe durch Gastronomie, Bibliothek, Büros und Wohnungen eine spannende neue Nutzung erhalten.

Weitere bemerkenswerte Gossauer Bauten:

Die Vinzenz-Palotti-Kirche beim Friedberg von 1987: Sie ist vom Tessiner Stararchitekt Mario Botta inspiriert. Er war damals stark im Trend. PD

Der ehemalige Schiessstand im Niederdorf: Heute befindet sich hier das Versammlungslokal des Tambourenvereins Fürstenland Gossau. PD

Eine bemerkenswerte Kleinbaute, wie man sie sonst nicht mehr antrifft, ist die 1920 im Auftrag der Dorfkorporation erstellte Pumpstation des Wasserwerks Gossau an der Verzweigung Hirschenstrasse/Mooswiesstrasse. PD

Das Alte Zollhaus, eines der historisch und städtebaulich wichtigsten Gebäude, ist zusammen mit dem Gasthaus «Ochsen» das einzige historische Gossauer Gebäude mit Mansarddach. Errichtet wurde es 1789/90. PD