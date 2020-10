Video «Igel sind extreme Kämpfer»: In der neuen Pflegestation im Walter-Zoo wurden in drei Monaten schon 166 stachelige Patienten behandelt Sie haben ihre Mutter verloren, husten oder sind abgemagert: Kranke Igel werden in der neuen Igelpflegestation im Walter-Zoo gesund gepflegt. Für die Hälfte der Stacheltiere kommt jedoch jede Hilfe zu spät. Melissa Müller 01.10.2020, 05.00 Uhr

Ein junger Igel schlummert unter einer Wärmelampe. Er hat alle Viere von sich gestreckt. Seine Füsse zucken. «Er träumt», sagt Biologe und «Igelvater» Elia Heule. Der Igel, der so lebhaft träumt, hat vier Geschwister. Ihre Mutter wurde überfahren. Die fünf Säuglinge krochen aus dem Nest und quiekten vor Hunger. Jemand fand sie und brachte die Fünflinge in die neue Igelpflegestation im Walter-Zoo, die im Juli in einem Holzbau eröffnet wurde.

Dort werden zur Zeit 19 Tiere medizinisch behandelt. Die stacheligen Patienten erholen sich in grünen, mit Zeitungsschnipsel ausgepolsterten Wannen, die man gut ausmisten und desinfizieren kann. Auf dem Rand jeder Wanne liegt eine Krankenakte. Darauf sind Beobachtungen vermerkt, wie: «Verliert schnell Stacheln» oder «Kot grünlich verfärbt mit Blut».

Dieser Patient ist in der Pflegestation gelandet, weil seine Mutter überfahren wurde.

Benjamin Manser

In der blitzblanken Station riecht es streng. «Das ist das typische Igelgschmäckli», sagt Elia Heule, streift sich Plastikhandschuhe über und nimmt für den Fototermin mit der Zeitung einen kugelrunden, bereits auswachsenen Prachtskerl aus der Wanne. Als die Kamera leise klickt, zuckt das Tier zusammen. Igel haben ein äusserst empfindliches Gehör.

Biologe Elia Heule betreut die Igelpflegestation und hat den dazu gehörenden Naturlehrpfad mitgestaltet. Dort ist ein Teich und ein Rietgebiet, in dem Frösche, Salamander und Schwalben zuhause sind. Heule hofft, dass sich dort auch die seltenen Gelbbauchunken ansiedeln.

Benjamin Manser

«Diesen hat uns die Stadtpolizei gebracht. Er lag auf der Strasse und hatte Husten.»

Jetzt wiegt der Wonneproppen rund eineinhalb Kilo und kann in die Freiheit entlassen werden. Er hat genug Speck auf den Rippen, um den Winterschlaf zu überleben. Im Normalfall holt der Finder den Igel wieder ab und setzt ihn wieder am Fundort aus.

Da Igel ortstreu sind, bringt man sie in ihr Revier zurück. Dort kennen sie jeden Stein und jedes Gebüsch. Vor allem die Männchen sind mobil und gehen in der Paarungszeit kilometerweit auf Wanderschaft. «Darum sind Igel, die überfahren werden, oft Männchen», sagt Heule.

Igel sollte man nur im Notfall aus ihrer natürlichen Umgebung herausreissen. «Es ist ein grosser Eingriff in ein Igelleben, wenn er in eine Pflegestation gebracht wird», sagt Heule, der sich kürzlich um eine Igeldame mit einem Zahnabszess kümmerte. «Wir haben sie sofort operiert und am gleichen Tag an den Fundort zurückgebracht.» Denn es könnte sein, dass sie Junge hat.

Die meisten Patienten seien Jungtiere, die dehydriert und unterernährt sind. Bei einigen hat Heule den Eindruck, «dass sie den Schritt ins selbständige Erwachsenenleben noch nicht so richtig gepackt haben».

Elia Heule mit einem Pflegling. Die Igel, die hierzulande leben, sind Braunbrustigel, die nur in Europa heimisch sind.

Benjamin Manser

In der Veterinärstation des Walter-Zoos hängen die Profis die Igel an Sauerstoffgeräte oder spritzen ihnen eine Infusion, wenn sie unterernährt sind. Der Biologe öffnet eine Schublade voller Zahnbürsten. Damit werden den Stacheltieren die Fliegeneier aus den Stacheln geschrubbt. Fliegenmaden können die Haut der Tiere übel beschädigen.

Igel haben meist Parasiten und Würmer. Geht es einem Igel schlecht, kann es sein, dass die Parasiten überhandnehmen und seine Lunge von Würmern befallen wird. Hustet er viel, kann dies ein Hinweis auf eine Lungenentzündung sein.

Wenn ein Tier wieder ausgewildert werden kann, freut sich das ganze Team. Das entschädigt für viele traurige Momente. Seit die Igelstation eröffnet hat, wurden ihm 166 Patienten aus der Umgebung von St.Gallen, Appenzell und Wil gebracht. Das ist ein Vielfaches von dem, was man erwartet hatte.

Für die Hälfte der Tiere kam jedoch jede Hilfe zu spät. Etwa wenn ihnen ein Rasenroboter die Vorderbeine abgemäht hatte. Auch ein Igel, an dessen Nacken eine riesige Wunde voller Maden klaffte, musste eingeschläfert werden. «Wir wunderten uns, dass es so lange überlebt hatte», sagt Heule.

«Die zähen Tiere können unglaublich viel ertragen. Igel sind extreme Kämpfer.»

Man hört ein Schmatzen und Grunzen: Ein Igel frisst Katzenfutter. Es ist reich an Eiweiss, ähnlich wie die Käfer, Regenwürmer und Mücken, die er in freier Wildbahn vertilgt. Dass Igel viele Nacktschnecken fressen, ist laut Elia Heule eine Mär. Schnecken machten nur fünf Prozent seines Speisezettels aus. «Laufenten sind effizienter, um Schnecken loszuwerden.» Auf keinen Fall solle man Schneckenkörner streuen, da sie auch Igel qualvoll ins Jenseits spedieren.

Igel geben beim Fressen Schmatz- und Grunzgeräusche von sich.

Benjamin Manser

Im Walter Zoo will man die Igel nicht nur im Stillen pflegen. Sondern den Besuchern Anregungen geben, wie man den Tieren helfen kann: Indem man im Garten Laub- und Reisighaufen stehen lässt, wo sie Unterschlupf finden, einheimische Gebüsche pflanzt und eine Wildblumenwiese anlegt. Der Igel ist ein Botschafter für die Biodiversität. Wer einen Igel im Garten hat, kann davon ausgehen, dass sich dort auch Insekten, Schmetterlinge und Vögel wohl fühlen.

Auch ein Garten, der schlecht für Igel ist, kann im Walter-Zoo besichtigt werden. Dieser Rasen ist zwar grün. Aber für die Tiere ist er eine tote Wüste ohne Nahrung. Lichtschächte sind tödliche Fallen, ebenso wie Mähroboter.

Benjamin Manser