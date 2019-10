Zu viel SP und FDP, zu wenig SVP: St.Gallen braucht eine neue Zauberformel Nach der Wahl ist vor der Wahl: Im Frühling wählt das St.Galler Volk ein neues Kantonsparlament und eine neue Regierung. Deren parteipolitische Zusammensetzung muss angesichts von drei Vakanzen diskutiert werden. Stefan Schmid

Stefan Schmid. Bild: Benjamin Manser

Klar: Regierungsratswahlen sind Personenwahlen und deshalb nur beschränkt mit einer Parlamentswahl vergleichbar. Und ja: Massgebend für die parteipolitische Zusammensetzung der St.Galler Kantonsregierung sind primär die kantonalen Wahlen und nicht der Ausgang der sonntäglichen Nationalratswahl.

Trotzdem pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Die aktuellen Kräfteverhältnisse in der Regierung bilden die realen Stärken nur noch ungenügend ab. Es drängt sich deshalb eine Diskussion über die Zusammensetzung der Exekutive auf. Die Ausgangslage ist dafür mit absehbar drei Vakanzen – je eine bei CVP, FDP und SP – günstig. Es müssen, dies ist ein fundamentaler Unterschied zur Bundesebene, keine amtierenden Magistraten infrage gestellt werden.

Zweifellos Anspruch auf zwei Sitze hat die SVP. Sie ist mit über 30 Prozent Wähleranteil die mit Abstand grösste Partei im Kanton – Sitzverlust im Nationalrat hin oder her. Wenn es der Partei gelingt, nebst dem amtierenden Bildungschef Stefan Kölliker eine valable zweite Person aufzustellen, müsste sie das Rennen machen.

Ebenfalls zwei Sitze darf die vereinigte Linke, bestehend aus den Partnern SP und Grüne, beanspruchen. Die SP schwächelt zwar dramatisch, doch die Grünen legen kräftig zu. Der Rücktritt von SP-Gesundheitschefin Heidi Hanselmann wäre für die Grünen darum die Gelegenheit, Anspruch auf einen Sitz anzumelden. Doch die Partei steht – aktuelle Euphorie hin oder her – vor einem gröberen personellen Problem. Mit der Absage von Yvonne Gilli stellt sich mehr denn je die Frage, wer denn überhaupt ins Rennen steigen könnte. Es ist an der Ökopartei, hier eine schlaue Antwort zu finden. Auf jeden Fall aber sollten die Grünen gegenüber der sozialdemokratischen Schwester mutiger und fordernder auftreten. Die SP ist mit zwei Sitzen in der Regierung übervertreten. Der grüne Juniorpartner muss sich nicht mehr verstecken.

Die beiden Mitteparteien CVP und Grünliberale (GLP) – beide konnten am Wochenende Wähleranteile gewinnen – dürfen mit Recht ebenfalls zwei Sitze reklamieren. Die Mitte trat mit einer Listenverbindung zu den Nationalratswahlen an und im Kantonsrat bilden die beiden Parteien eine Fraktionsgemeinschaft. Gemeinsam totalisieren sie einen Wähleranteil von rund 25 Prozent. Mit der EVP und der BDP, die sich politisch auch in der Mitte verorten, sind es sogar noch etwas mehr.

Dann wäre da noch der Freisinn, jene Partei notabene, die bis 2008 drei Sitze in der Kantonsregierung beanspruchen durfte. Tempi passati. Inzwischen muss die Partei froh sein, wenn sie bei den kantonalen Wahlen im Frühling 2020 nicht einen Sitz verliert. Punkto Wähleranteil repräsentiert sie nämlich das kleinste Lager. Für Spannung ist also gesorgt. Sicher ist nichts. Ausser, dass es nun an den Parteien liegt, Ansprüche mit starken Kandidaturen zu untermauern.