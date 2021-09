Wochenkommentar Ueli Maurer und die Trychler, Alain Berset und die Affäre: Keine Story – Riesen-Story! Die Unruhe, die der SVP- und der SP-Bundesrat auslösen, ist beträchtlich, und sie kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn die Landesregierung glänzt nicht mit Führungsstärke. Und doch: Aus den beiden so unterschiedlichen Fällen werden falsche Schlüsse gezogen. Patrik Müller 18.09.2021, 05.00 Uhr

Schlagzeilenträchtig: Bundesräte Berset (l.) und Maurer. Peter Klaunzer / Keystone (2019)

So viel Drama ist selten in der hohen Schweizer Politik.

Ueli Maurer (SVP) sah sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert, weil er in einem T-Shirt der coronaskeptischen Freiheitstrychler posiert hatte. Damit sei er dem Bundesrat in den Rücken gefallen.

Alain Berset (SP) könne vor dem Aus stehen, wurde spekuliert, nachdem die «Weltwoche» aus Strafakten zitiert hatte. Er habe in einer Erpressungsaffäre die Frau, mit der er eine Beziehung gehabt habe, mit Hilfe des Staatsapparats «plattgewalzt».

Die Wertungen dieser beiden Fälle gehen meilenweit auseinander.

Die einen finden, hier werde etwas aufgebauscht. Bei der Trychler-Geschichte sind es die Rechten, die so denken, bei der Erpressungsgeschichte die Linken. Keine Story!

Die anderen finden, hier gehe es um etwas ganz Grosses. Bei der Trychler-Geschichte sind es die Linken, die so denken, bei der Erpressungsgeschichte die Rechten. Eine Riesen-Story!

Es geht nicht unter «Sabotage» und «Machtmissbrauch»

Ueli Maurer, sagen Linke, gebe mit seiner Aktion denjenigen Auftrieb, die immer radikaler gegen die Coronamassnahmen protestieren, sogar zu einem «Sturm auf das Bundeshaus» bereit seien. Maurer «sabotiert die Strategie des Bundesrats», erklärte SP-Fraktionschef Roger Nordmann.

Alain Berset, sagen Rechte, habe sich erpressbar gemacht. Er habe seine Macht missbraucht und die Glaubwürdigkeit verspielt, weil er den Feministen gebe, sich im realen Leben aber ganz anders verhalte. Die Aufsicht müsse aktiv werden, forderte SVP-Nationalrat Alfred Heer von der Geschäftsprüfungskommission.

Die «Schweiz am Wochenende» hat beide Bundesräte direkt auf die Kritik angesprochen. Ueli Maurer sagte, er habe keinesfalls provozieren wollen und wisse gar nicht, womit die Freiheitstrychler in Verbindung gebracht würden. Er werbe loyal fürs Impfen. Alain Berset sagte, er würde der Geschäftsprüfungskommission zur Verfügung stehen; inhaltlich äusserte er sich nicht. Er erklärte die Affäre schon letztes Jahr zur Privatsache.

Erratische Landesregierung

Auch wenn beide Minister abwiegeln: Die Unruhe, die sie auslösen, ist beträchtlich, und sie kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Bundesrat steuert das Land durch die grösste Krise der jüngeren Geschichte. Er fällt momentan – im Vergleich zum ersten Coronajahr mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga – nicht durch Führungsstärke auf. Das Hin und Her bei den Gratistests oder die verzögerte Einführung der erweiterten Zertifikatspflicht zeigen, wie erratisch die Landesregierung unterwegs ist. Da sind Maurers Aktionen und Bersets Eskapaden für das Gesamtgremium wenig hilfreich.

Für die beiden Bundesräte selbst präsentiert sich die Risikolage unterschiedlich. Der Wirbel um Maurer dürfte sich wieder legen. Anderen Bundesräten würde man Sololäufe kaum verzeihen, bei Maurer hat man sich daran gewöhnt: «Dä Ueli halt.»

Berset stehen unangenehme Wochen bevor

Unberechenbar ist die Situation für Berset. Er pocht, was die aussereheliche Affäre betrifft, zu Recht auf seine Privatsphäre. Doch dass er diese Affäre von seinem damaligen Generalsekretär und weiteren Bundesbediensteten managen liess, birgt politische Brisanz. Ebenso, dass sein Team den Ablauf der Affäre nicht immer korrekt dargestellt hat. Berset muss damit rechnen, dass die Lecks weitere unangenehme Informationen preisgeben. Am Freitag legte er an der Corona-Pressekonferenz einen souveränen Auftritt hin, aber auf Dauer belastet eine solche Situation jeden noch so abgebrühten Polit-Profi.

Erleben wir deswegen einen «Staatsskandal», wie ein Newsportal titelte? Nein. Man kann es auch weniger schrill sehen. In unserer Landesregierung sitzen Menschen mit Fehlern und Schwächen. Genauer, Männer mit Fehlern und Schwächen. Es ist interessant: Die Frauen im Bundesrat machen auch Schlagzeilen, aber nur in politischer, nicht in eigener Sache.