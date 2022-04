Wochenkommentar: Warum die Ukraine siegen kann

Wochenkommentar Ein Ruck geht durch die Demokratien: Warum die Ukraine den Krieg gewinnen kann – und wir den USA danken sollten Endlich begreift der Westen: Die Ukraine braucht schwere Waffen, um Putins Angriffsarmee zu besiegen. Darum steigt jetzt die Zuversicht, dass die vermeintlich übermächtigen Russen geschlagen werden. Ist in dieser Woche die Grundlage für den Durchbruch gelegt worden? Patrik Müller Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Gepard-Flugabwehrpanzer: Deutschlands Waffenlieferung markiert eine Zäsur. DBW

Ob der kleingeistigen Kritik am Ukraine-Besuch von Nationalratspräsidentin Irène Kälin ging das Wichtigste beinahe unter. Kälin berichtete nämlich, in den Gesprächen mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten und mit weiteren Politikern sei zum Ausdruck gekommen, dass die Ukraine mittlerweile an einen Sieg gegen die viel grössere russische Armee glaube, ja davon überzeugt sei. Und dass in Kiew eine erstaunliche Zuversicht herrsche, dass das Land bald wieder aufgebaut werden könne.

Kälins innenpolitische Neider werden diesen Befund abtun als unseriös bis naiv. Klar, aus einem Kurzbesuch allein lässt sich keine fundierte Einschätzung ableiten. Das Interessante aber ist, dass der Besuch der höchsten Schweizerin in einer Woche erfolgte, in der die Zuversicht generell gewachsen ist.

Optimismus in Kriegszeiten

Am Freitag schrieb der Nobelpreisträger Paul Krugman in der «New York Times»: «Die US-Behörden reden immer optimistischer nicht nur davon, dass Russland in Schach gehalten werden kann – sondern geradeheraus über einen Sieg der Ukraine.» Diese Aussage ist umso gewichtiger, als Krugman zu jenen raren Experten gehört, welche die Warnungen der US-Behörden vor einer russischen Invasion stets ernst genommen haben. Schon Wochen bevor sie geschah.

Optimismus in Kriegszeiten? Natürlich ist zunächst Vorsicht angezeigt. Jeder Tag liefert Gründe, das Schlimmste zu befürchten. Aus Mariupol und aus dem Donbass treffen Nachrichten ein, die niederschmetternd sind: getötete Zivilisten, Vergewaltigungen, Massengräber. Dass Russland auch die Hauptstadt Kiew immer wieder in Angst und Schrecken versetzt, jüngst mit Raketenbeschuss beim Besuch des UNO-Chefs, zeigt, wie ruchlos und unberechenbar Kriegstreiber Putin ist und bleibt.

Der ominöse 9. Mai rückt näher

Bangen lässt einen das nahende Datum des 9. Mai. Am Jahrestag des Siegs gegen Nazideutschland 1945 inszeniert Putin jeweils eine pompöse Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. «Die Militärführung steht unter gewaltigem Druck, endlich einen Durchbruch in der Ukraine zu erzielen, der am 9. Mai als Sieg präsentiert werden kann», heisst es in einem geleakten Dokument der Nato. Wie verhält sich der Kreml-Chef unter Erfolgs- und Zeitdruck? Niemand weiss es.

Und doch, es gibt berechtigte Gründe für die wachsende Zuversicht. Der wichtigste liegt in der Ukraine selbst. Die Moral der Armee und der Bevölkerung erweist sich als beinahe übermenschlich robust. Statt einen Blitzsieg in und um Kiew zu erringen, wurden die russischen Angreifer dort zurückgeschlagen. Dass Präsident Selenski kühn in der Hauptstadt ausharrt und täglich via Social Media zum Kampf und Durchhalten aufruft, trug einiges dazu bei. Infolgedessen entpuppte sich die Überlegenheit des russischen Militärs als Mythos.

Waffenlieferungen sind wichtiger als Sanktionen

Dazu kommt ein zweiter entscheidender Faktor. Die westlichen Länder haben verstanden – manche früher, manche später –, dass nicht nur für die Ukraine, sondern auch für sie selbst sehr viel auf dem Spiel steht. Und sie ziehen die Konsequenzen aus dieser Einsicht: Wichtiger noch als Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind Waffenlieferungen.

Die Demokratien haben sich einen Ruck gegeben. Sehr schnell waren Polen, die baltischen Staaten, Grossbritannien und die USA. Diese Woche beschloss dann sogar Deutschland, der Ukraine Panzer zur Verfügung zu stellen – eine Zäsur. Die Nato-Konferenz in Ramstein hat auch in anderen Ländern die Bremsen gelöst.

Mit grossem Abstand am meisten Hilfe, militärisch und finanziell, leistet aber Amerika, dessen Präsident Joe Biden nach Selenski der wichtigste Akteur im Kampf gegen Putin ist. Eben haben die USA die Unterstützung noch einmal erhöht, sodass die Ukraine nun über Militärmittel verfügt, die an das Jahresbudget der russischen Armee herankommen. Einmal mehr, so sieht es aus, holt Amerika für die freiheitliche Welt die Kohlen aus dem Feuer. Dafür sollte nicht zuletzt die neutrale Schweiz dankbar sein, die als Trittbrettfahrerin davon profitiert.

