Wochenkommentar Die SVP macht wie die Lifestyle-Linken auf Opferpolitik: Die Mär vom diskriminierten Landvolk Bei den Linken sind es alte weisse Männer ohne Migrationshintergrund, die an allen Diskriminierungen schuld sind. Und bei den Rechten? Die Städter, die Unterdrücker und Ausbeuter der Landbevölkerung. Dass die SVP jetzt den Stadt-Land-Graben bewirtschaftet, braucht aber niemandem Angst zu machen. Patrik Müller 07.08.2021, 05.00 Uhr

SVP-Präsident Marco Chiesa. Screenshot Youtube

In der Schweiz und in anderen wohlhabenden Gesellschaften läuft seit einigen Jahren ein politischer Opferwettbewerb. Wer ist am meisten diskriminiert? Vegetarier, Angehörige der LGBTQ+-Community, Burkaträgerinnen, Asylsuchende, Velofahrer oder Leser*innen von Medienprodukten, die sich dem Genderstern verweigern – mal liegt diese Gruppierung vorn, mal jene. Das hängt nicht nur vom effektiven Unterdrückungsgrad ab, sondern auch vom Zeitgeist und vom Lobbyismus.

Die Diskriminierung von Minderheiten zu bewirtschaften und daraus Kapital zu schlagen, das war bislang eine Domäne von Rot-Grün – von «Lifestyle-Linken», wie sie die deutsche Politikerin Sahra Wagenknecht in ihrem Bestseller «Die Selbstgerechten» nennt, in dem sie mit der Identitätspolitik abrechnet.

Doch Identitätspolitik geht nicht nur von links, sondern auch von rechts. Die SVP hat hierzulande eine neue, bisher kaum beachtete Opfergruppe entdeckt: das Landvolk.

«Arrogante Luxus-Linke und Bevormunder-Grüne»

Mehrere Politiker, allen voran Parteichef Marco Chiesa, nutzten ihre 1.-August-Reden, um Land- gegen Stadtbevölkerung auszuspielen. Die Zusammenfassung kann man kurzhalten, ohne dabei Wesentliches auszublenden: Land = gut, Stadt = böse.

In den Städten, sagte Chiesa, würden «arrogante Luxus-Linke und Bevormunder-Grüne» leben, die der Landbevölkerung vorschreiben wollen, wie sie zu denken und zu leben hätten. «Verächtlich schauen sie auf die Landbevölkerung herab», behauptete der SVP-Präsident, der aus Lugano kommt (62'000 Einwohner). Chiesa forderte ein sofortiges Ende der Unterdrückung und verlangte ultimativ:

«Den Städten muss das Geld entzogen werden!»

Die Menschen auf dem Land werden nach SVP-Diktion also diskriminiert und ausgenommen – von den Städtern. Die sind für die Rechten das, was für «Lifestyle-Linke» alte weisse Männer ohne Migrationshintergrund sind: übergriffige Dominatoren.

Die 1.-August-Ansprache des SVP-Präsidenten Chiesa im O-Ton. Youtube/SVP

Was sagen die Fakten zu dieser Opfertheorie? Leicht widerlegen lässt sich, dass die Städte auf Kosten des Landes ein Luxusleben führen. In den nationalen Finanzausgleich zahlen die urban geprägten Kantone Zürich, Basel-Stadt und Genf die höchsten Beträge ein. «Wirklich am Tropf hängen die Hochburgen der Volkspartei», titelte am Freitag genüsslich die NZZ.

Das wiederum erinnerte ein bisschen an Hillary Clinton, die im Wahlkampf 2016 die Bewohner von strukturschwachen republikanischen Gebiete als «Deplorables» (Bedauernswerte) bezeichnete und nach ihrer Niederlage gegen Trump betonte, zwei Drittel des Bruttoinlandprodukts hätten für sie gestimmt, nämlich die reichen Ost- und Westküsten.

Stadt und Land sind sich meistens einig, und wenn nicht, dominiert eher das Land

Nicht nur finanziell, auch politisch liegt Chiesa daneben. Die Städte dominieren keineswegs. Seit dem Jahr 2000 votierten Stadt und Land in mehr als 70 Prozent der eidgenössischen Abstimmungen unisono Ja oder Nein. In den verbleibenden 30 Prozent der Urnengänge überstimmte das Land die Städte unwesentlich häufiger als die Städte das Land. Ersteres erlebten wir eben beim CO2-Gesetz und bei der Konzern-Initiative mit dem Ständemehr, Letzteres beim Jagdgesetz.

Solange man sich meist einig ist und mal diese, mal jene Seite verliert, ist der Stadt-Land-Graben kein gravierendes Problem. Dies umso weniger, als die bevölkerungsreichen Agglomerationen völlig ausgeblendet werden, die oft das Zünglein an der Waage spielen.

Es gibt urbane Vielflieger, die für das CO2-Gesetz stimmten, und Landeier mit Solarheizung

Keine Gruppe kann sich in der diversen, direktdemokratischen Schweiz systematisch zum Opfer stilisieren, zumal es noch viele andere Gräben gibt: Frauen stimmen öfters anders als Männer, Jüngere anders als Ältere, es gibt Unterschiede bei Einkommen, Ausbildung und Sprachregionen.

Es ist eben alles ein bisschen komplizierter, als die SVP, aber auch manche urbanen Sozialdemokraten insinuieren (in Zürich lautete der SP-Claim einst «Die Stadt-Partei»). Begegnet man Menschen, passen sie selten in die vorgesehenen politischen Schubladen. Es gibt Städter, die bei jeder Gelegenheit ins Flugzeug steigen, aber für das CO2-Gesetz stimmten. Und Landeier, die dagegen waren, aber zu Hause mit Solarstrom heizen.

Das echte Leben besteht zum Glück nicht nur aus Ideologie.