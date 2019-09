Samstag für Samstag stehen sie an einem Stand an irgendeiner Dorfchilbi und werben für sich, die Politikerinnen und Politiker. Warum sie nicht zu beneiden sind.

Wahlkämpfer sind Helden Samstag für Samstag stehen sie an einem Stand an irgendeiner Dorfchilbi und werben für sich, die Politikerinnen und Politiker. Warum sie nicht zu beneiden sind. Stefan Schmid

Zeichnung: Tom Werner

Die 4652 wahlkämpfenden Politikerinnen und Politiker sind wirklich nicht zu beneiden. Sie posten in den sozialen Medien, was das Zeug hält. Sie drehen Filmli, die originell, informativ und lustig sein sollten – eine anspruchsvolle Kombination.

Sie stehen Samstag für Samstag an einem Stand an irgendeiner Dorfchilbi und werben dort für sich, als würden sie Zündhölzli verkaufen. Immer locker bleiben, immer strahlen, immer alle ernst nehmen. Sie treten an Podien auf, wo immer dieselben Fragen gestellt werden. Ja, der Klimawandel ist ein Problem. Ja, da müssen wir etwas tun. Und ja, diese Prämienlast ist gravierend.

Viele geben Geld aus, obwohl sie keine Wahlchancen haben. Einige geben viel Geld aus, obwohl auch weniger reichen würde. Sicher aber bringen sie an den Bahnhöfen in aller Herrgottsfrühe Gipfeli und Flyer unters Volk. Und sie strapazieren ihre Nerven, wenn die Regionalzeitung wieder nicht das schreibt, was man gerne lesen würde.

Wir 5,4 Millionen Nichtkandidaten sollten auf jeden Fall dankbar und froh sein. Dankbar für die doch formidable Unterhaltung. Und froh, dass wir keine Gipfeli verteilen müssen. Nur wählen müssen wir jetzt noch selber.