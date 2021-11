Verzweifelter Aktionismus Eigentlich müsste Gölä statt Stress auftreten: Die Impfwoche zeigt die Grenzen der staatlichen Kampagne auf Mit 100 Millionen Franken will der Bund die Ungeimpften dazu bewegen, den Piks nachzuholen. Dass die Impfwoche viel bewirkt, ist nicht zu erwarten – das liegt auch daran, dass der Bund spätestens seit der Masken-Lüge ein Kommunikationsproblem hat. Patrik Müller Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zielgruppengerecht: Gölä am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019. Der Impfskeptiker würde sich aber kaum für ein Staatskonzert in der Impfwoche gewinnen lassen. Andy Mettler

Wie verkorkst die Impfkampagne in der Schweiz ist, zeigt sich bei den staatlich organisierten Konzerten. Der Bund lässt unter anderem Stress, Stefanie Heinzmann und Sophie Hunger auftreten, und siehe da: Das Publikum braucht weder ein Zertifikat noch Masken, und es gelten auch keine Abstandsregeln. Mit dem hehren Ziel, die Impfquote zu erhöhen, werden potenzielle Superspreader-Events durchgeführt, während an privaten Konzerten (die lange gänzlich verboten waren) und an beliebten Anlässen wie der Basler Herbstmesse selbstverständlich nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt haben.

Die Kommunikation gehört seit Ausbruch der Pandemie nicht zu den Stärken der bundesrätlichen Politik, oft ist sie zögerlich, halbherzig und widersprüchlich. Das Vertrauen litt ein erstes Mal, als die Behörden behaupteten, Masken nützten nichts, dabei hatten sie bloss zu wenige an Vorrat.

Wenig überzeugend ist zurzeit die Argumentation, Booster-Impfungen seien für unter 65-Jährige nicht sinnvoll; andere hoch entwickelte Länder kommen zum gegenteiligen Schluss. Weiss man in Bern mehr, oder ist man nicht bereit? Auch der Sinn von Impfungen für 5- bis 11-Jährige wird vom Bund herun­tergespielt. Österreich lässt sie jetzt zu.

Fragwürdige Politik der Bestrafung

Es fehlt hierzulande an Entschlossenheit – und an einer positiven Botschaft. Das beginnt im Kleinen. Wir sprechen vom «Zertifikat», Italien vom «Green Pass». Was zücken Sie lieber?

Vor allem aber arbeiten wir vorwiegend mit negativen Anreizen: Tests werden kostenpflichtig gemacht und die Zertifikatspflicht auf neue Bereiche ausgedehnt, um den Druck auf Impfzögerer zu erhöhen. Die Impfquote stieg trotzdem nur wenig. Ex-SP-Präsident Peter Bodenmann schlug in dieser Zeitung einen Bonus von 300 Franken für alle vor, die sich schon impfen liessen, dies noch tun oder genesen sind. Gut möglich, dass Belohnungen besser wirken würden als Bestrafungen.

Nun nähern sich die täglichen Neuinfektionen der 3000er-Marke, die Spitäler füllen sich wieder, es häufen sich Todesmeldungen aus den Altersheimen. Im Gegensatz zum letzten Herbst wäre das heuer vermeidbar. Die Impfwoche kommt sehr spät, Deutschland hatte eine solche bereits im September; viel bewirkt hat sie dort allerdings nicht.

Wenig deutet darauf hin, dass sie bei uns erfolgreicher verläuft. Wenn schon, müsste man Gölä für einen Aufritt gewinnen, der in der impfskeptischen SVP viele Fans hat, und nicht Stress, der bloss Gleichgesinnte in ihrer Haltung bestätigt – aber dafür müsste man Gölä zuerst von der Impfung überzeugen können. Das zeigt die Grenzen von Kampagnen. Diese Woche noch mehr «niederschwellige Impfangebote» zu machen, ist zwar löblich, ebenso, wenn im Appenzellerland unter Hypnose gestochen wird. Aber haben wir wirklich ein Zugangsproblem? Gibt es noch Leute, die sich impfen lassen möchten, aber nicht wissen, wo das möglich ist?

Unterschätzte Bevölkerung

Die Behörden unterschätzen in ihrem verzweifelten Aktionismus die Bürgerinnen und Bürger. Die meisten Ungeimpften haben Ängste und Zweifel, oder es fehlt ihnen an Wissen, um sich für den Schritt zu entscheiden. Umfassende Information und Aufklärung sind darum das Gebot der Stunde. Die Website des BAG strahlt diesen Geist nicht aus. Die Medien leisten dazu einiges, manche – so unsere Zeitung – beschäftigen Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten, welche die Forschungen verfolgen und sich unabhängig und kompetent damit auseinandersetzen. Oft werden aber nicht alle Menschen erreicht, bisweilen auch aus sprachlichen Gründen.

In den vergangenen Tagen kam es bei prominenten Politikern, ironischerweise auch Gesundheitsdirektoren, zu Impfdurchbrüchen, und mancher Skeptiker sieht sich bestätigt: «Kommt eh nicht drauf an, ob ich geimpft bin oder nicht.» Eine falsche Folgerung, denn die Ansteckungsgefahr ist für Geimpfte viel kleiner und schwere Verläufe sind äusserst selten. Zu Fehlschlüssen kann auch die steigende Zahl von Todesfällen bei Geimpften verleiten.

Die Bilder von Bergamo

Wahrscheinlich muss man sich in der Schweiz damit abfinden, dass die Impfquote steigerungsfähig ist, aber tiefer bleiben wird als anderswo. Italien, Spanien und Portugal wurden letztes Jahr schwer von Corona getroffen. Die herzzerreissenden Bilder aus Bergamo vergisst niemand, und sie entfalten eine Wirkung, wie sie keine Impfkampagne haben kann. In der Schweiz wähnen wir uns in der Sicherheit, dass unser Gesundheitssystem selbst das Schlimmste auffangen könnte – was trügerisch ist.

Die aktuell steigenden Fallzahlen sind eine Warnung. Bei diesem Virus weiss man nie. Jede und jeder kann einen Beitrag zur Sicherheit und zur Entspannung leisten. Wie – das wissen wir auch ohne Impfwoche.