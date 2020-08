Kommentar Umstrittene Haftpraxis bei abgewiesenen Asylsuchenden: «Im Zweifelsfall für die Freiheit» Das Bundesgericht liess mehrere abgewiesene Asylsuchende aus der Administrativhaft frei, weil Ausschaffungen aktuell nicht möglich sind. Die Freiheit geht im Zweifelsfall vor, schreibt unser Autor in seinem Kommentar. Lucien Fluri 10.08.2020, 09.43 Uhr

Abgewiesene Asylsuchende haben das Land zu verlassen. Und wenn sie dabei nicht mitspielen, darf der Staat Zwangsmittel anwenden. Gar die Haft ist erlaubt, etwa wenn Betroffene abtauchen könnten. Dafür müssen sie nicht einmal eine Straftat begangen haben. Das ist recht so, weil unser Recht es so will.