Ukraine-Krise Willkommen in der Realität: Warum sich für die Schweiz ein Blick nach Skandinavien lohnt In seinem Gastbeitrag schreibt Thomas Kessler, weshalb die Schweiz im Umgang mit der Ukraine-Krise von anderen Demokratien in Europa noch so einiges lernen kann. Thomas Kessler* 14.03.2022, 17.17 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine stehen in der Warteschlange für die Registrierung vor dem Bundesasylzentrum in Zürich. Keystone

Weltweit hat auch die Bewegung Fridays for Future für Frieden demonstriert. Ich war an der Demo in Basel, sie war eindrücklich und berührend. Als junge Ukrainer erzählten, wie die Väter nun als Patrioten mit ihren Waffen ins Heimatland gingen, um es gegen die Invasoren zu verteidigen, waren nicht nur die jungen Leute betreten still. Es schien, als wäre die ferne Realität mitten in die wohlbehütete Friedensinsel geknallt. Auch ältere Semester kämpften innerlich mit ihren pazifistischen Idealen.