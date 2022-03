Ukraine-Krieg Schweiz soll Schutzwesten für ukrainische Kinder liefern – darf aber nicht EVP und SP fordern in einem Brief an Bundespräsident Ignazio Cassis, die Schweiz solle Schutzwesten und Helme für Kinder, vulnerable Personen und ziviles Rettungspersonal liefern. Kommt es am Freitag zum Umdenken? Othmar von Matt Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein ukrainischer Polizeioffizier flieht mit einem Kind aus Irpin, ausserhalb von Kiew. Russisches Artilleriefeuer ist bereits hörbar. AP/Emilio Morenatti (Irpin, 7. März 2022)

«Ist ein Kinderleben wirklich weniger wert als eine Schutzweste?» Dies fragt sich EVP-Nationalrat Nik Gugger, seit der Bundesrat am Montag seine Frage abgelehnt hat, Lieferungen von Kinderschutzwesten in die Ukraine zu erlauben – ausnahmsweise.

«Natürlich kann man sich immer hinter der Neutralität oder hinter dem sogenannten ‹Dual Use› verstecken», sagt er. «Das macht mich aber todunglücklich. Denn die Russen greifen in der Ukraine nachweislich die Schwächsten und Vulnerabelsten der Gesellschaft an. »

SP findet es «skandalös»

Verärgert ist man auch bei der SP. «Wir finden es skandalös, dass die Schweiz keine Schutzwesten und kugelsichere Helme für zivile Feuerwehrleute und für ziviles Rettungspersonal in die Ukraine liefert», sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann. «Dass jene geschützt sind, die Menschenleben retten, ist das Mindeste.»

Der Bundesrat hat am Montag auch eine entsprechende Frage der SP abschlägig beantwortet. «Kann die Schweiz zum Schutz der zivilen Sanitäterinnen und Sanitäter sowie der Feuerwehrleute sofort Schutzhelme und kugelsichere Westen in die Ukraine schicken?», wollte SP-Nationalrätin Brigitte Crottaz wissen.

Werden die Schutzwesten im Bundesrat nochmals ein Thema?

Nik Gugger, EVP-Nationalrat legte am Montag eine ukrainische Flagge über sein Pult. Peter Schneider / KEYSTONE

Auf Initiative von Nik Gugger hin haben sich EVP und SP nun verbündet. Sie schrieben Bundespräsident Ignazio Cassis einen Brief. «Die EVP und die SP-Nationalrätinnen und -Nationalräte sind entsetzt über die Haltung des Bundesrates betreffend Schutzwesten und Schutzhelmen für die Ukraine!», heisst es da.

Es sei wichtig, dass der Bundesrat «sofort» eine Ausnahme mache zum Thema Dual Use (Lieferverbot, weil die Güter für zivile wie militärische Zwecke verwendet werden können). Und zwar bei Schutzwesten für Kinder, vulnerable Personen und ziviles Rettungspersonal.

«Aus unserer Sicht besteht kein Konflikt zur Verordnung vom 4. März 2022. Dies bestätigen uns mehrere Juristen», heisst es im Schreiben. Die entsprechende Korrespondenz sei Bundeskanzler Walter Thurnherr zugestellt worden.

Es scheint deshalb denkbar, dass die Schutzwesten nochmals zum Thema werden in der Bundesratssitzung vom Freitag. Das waren sie schon am Freitag vor einer Woche, als die Regierung die Antworten des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) absegnete auf die Fragen von Gugger und Crottaz.

Ausnahmen sind keine vorgesehen, schreibt das Seco...

Das Seco schreibt in seiner Antwort, ballistische Helme und Schutzwesten, die nach militärischen Normen oder Spezifikationen hergestellt worden seien, «gelten im Rahmen der Güterkontrollgesetze als besondere militärische Güter». Die Verordnung zu den Ukraine-Massnahmen vom 4. März 2022 sehe ein Verbot vor «für den Verkauf, die Lieferung, die Ausfuhr, die Durchfuhr und die Beförderung spezifischer Militärgüter» für Russland oder die Ukraine.

Ausnahmen seien keine vorgesehen, betont das Seco. Denn es handle sich um Dual-Use-Güter, die für zivile wie militärische Zwecke verwendet werden könnten.

...aber Rechtsgelehrte sehen das anders

Das sehen Rechtsgelehrte anders. Die Verordnung vom 4. März mache in Artikel 4 («zivil und militärisch verwendbare Güter») einen klaren Unterschied zwischen Russland und der Ukraine, betonen sie.

Für Russland ist Verkauf, Lieferung, Ausfuhr, Durchfuhr und Transport dieser Güter generell «verboten». Für die Ukraine hingegen ist das nur dann verboten, «wenn die Güter ganz oder teilweise für militärische Zwecke oder für militärische Endempfänger bestimmt sind».

«Versteht man den Begriff Neutralität so, dass man sich im Konfliktfall weder auf die eine noch auf die andere Seite schlägt und beide Seiten objektive Erklärungen für ihr Vorgehen haben», sagt ein Europarechtsexperte, der anonym bleiben will, «dann kann die Neutralität im Ukraine-Krieg kein Grund dafür sein, keine Schutzwesten und Helme in die Ukraine zu liefern. Denn es gibt keine Erklärung der Russen für den Konflikt.»

Urs Saxer: «Das Missbrauchpotenzial ist klar reduziert»

Urs Saxer, Professor für Völkerrecht und Staatsrecht an der Universität Zürich. Uzh / Aargauer Zeitung

Urs Saxer, der Professor für Völkerrecht und Staatsrecht an der Universität Zürich, bezieht sich in seinen Aussagen explizit auf Kinderschutzwesten. Da wird er sehr deutlich. «Es gibt in dieser Frage einen Beurteilungsspielraum», betont er. «Doch die Bundesverwaltung will keine politischen Fehler machen.»

Saxer hält fest, Kinderschutzwesten seien bestimmt zum Schutz gegen militärische Handlungen. «Es geht dabei eindeutig nicht um kombattante Personen», sagt er. «Sondern um Zivilpersonen, die besonders vulnerabel sind – nämlich Kinder. Das Missbrauchspotenzial ist klar reduziert.» Schon aus einem ganz simplen Grund: Schutzwesten für Kinder haben eine andere Grösse als normale Schutzwesten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen