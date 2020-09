Kommentar Swiss-Rücktritt: Der Ruhige geht im grössten Sturm Swiss-Chef Thomas Klühr gibt per Ende Jahr sein Amt ab. Für die Lufthansa-Tochter ist dies ein schwerer Schlag - und das während der grössten Krise, welche die Aviatik je erlebt hat. Für die Swiss stellt sich nun eine bedeutende Frage. Benjamin Weinmann 29.09.2020, 14.15 Uhr

Es ist ein harter Schlag für die Swiss mitten in der Corona-Krise. Airline-Chef Thomas Klühr tritt per Ende Jahr ab - aus privaten Gründen. Über seine persönlichen Motive kann nur spekuliert werden. Fakt ist aber, dass der Rücktritt für die Swiss zur Unzeit kommt, denn die Airline steckt in der grössten Krise, welche die Luftfahrt je erlebt hat. Der Verwaltungsrat ist nun gefordert, so rasch wie möglich einen Nachfolger zu präsentieren.