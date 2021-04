Schweiz-Europa Alt-Bundesrat Arnold Koller äussert sich zum Rahmenabkommen: «Es steht sehr viel auf dem Spiel» Arnold Koller war CVP-Bundesrat von 1987 bis 1999, zu jener Zeit also, als über den EWR abgestimmt und der bilaterale Weg aufgegleist wurde. Heute äussert sich der 87-jährige Appenzeller kaum noch zu politischen Fragen, doch jetzt macht er für CH Media eine Ausnahme –und legt dar, warum das Rahmenabkommen mit der EU von zentraler Bedeutung ist für die Schweiz. Arnold Koller 07.04.2021, 05.00 Uhr

Alt-Bundesrat Arnold Koller äussert sich kaum mehr zu politischen Fragen, doch beim Rahmenabkommen macht er nun eine Ausnahme. Michel Canonica

Zurzeit fehlt es nicht an Stimmen von Politikern, Wirtschaftsführern und Journalisten auch ausserhalb der SVP, die das institutionelle Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU für politisch tot erklären. Dabei hört man eigenartigerweise wenig über die Folgen einer Ablehnung.

Man ist sich zwar weitgehend einig, dass unser Verhältnis zum wichtigsten Handelspartner nach wie vor unbedingt der vertraglichen Absicherung bedarf, weshalb die Schweiz nach einem allfälligen Übungsabbruch rasch an den Verhandlungstisch zurückkehren müsse.

Worin Ziel und Inhalt dieser Wiederaufnahme der Verhandlungen bestehen müssten, darüber schweigen sich die meisten Politiker aus. Praktikable Alternativen, die eine Chance hätten, auch von der Gegenseite akzeptiert zu werden, werden keine aufgezeigt. Unter solchen Vorzeichen den Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen zu riskieren, mutet abenteuerlich an.

Mir scheint, es gebe vor allem vier Alternativen: Status quo, erneuertes Freihandelsabkommen, Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), Beitritt zur Europäischen Union (EU), wobei zurzeit nur die ersten zwei politisch zur Diskussion stehen.

Alternative 1: Status quo

Es ist nicht anzunehmen, dass die EU nach einem Nein zum Rahmenabkommen die bilateralen Verträge sofort kündigen würde. Dafür ist das Interesse der EU an geregelten Wirtschaftsbeziehungen mit der Schweiz zu gross, als dass man leichtfertig einen totalen Scherbenhaufen riskieren würde. Für die Schweiz wären die negativen Auswirkungen aber gross.

Nach den Aussagen der Brüsseler Kommission gäbe es keine Weiterentwicklung der bestehenden Bilateralen mehr, keine neuen bilateralen Verträge wie Stromabkommen oder Dienstleistungsverträge. Der heutige Vertragszustand würde gleichsam eingefroren, während die Regelungsbedürfnisse der Wirtschaft weiter zunähmen. Es gäbe auch keinen effizienten Streitbeilegungsmechanismus. Unsicher wäre zudem unsere Teilnahme am wissenschaftlichen Programm Horizon und am Erasmusprogramm (Studentenaustausch) der EU.

Ob es der EU pressieren würde, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, ist nach den erfolglosen siebenjährigen Verhandlungen zum Rahmenabkommen kaum anzunehmen. Wahrscheinlicher ist, dass ähnlich wie nach dem Nein zum EWR einige Zeit verstreichen würde; im Falle der Bilateralen I dauerte es zwei Jahre bis zur offiziellen Wiederaufnahme der Verhandlungen und bis zu deren Inkrafttreten 2002 fast zehn Jahre.

Alt-Bundesräte: Arnold Koller (links) kämpfte 1992 für den EWR-Beitritt, Christoph Blocher dagegen. Elisabeth Kopp und Kaspar Villiger gehörten zu den Befürwortern. Hier bei einem Anlass im KKL im September 2019. Nadia Schärli / LZ

Der wirtschaftliche und politische Schaden wäre jedenfalls angerichtet, und man wäre sich in der Schweiz wohl rasch einig, dass der Status quo mit den eingefrorenen Bilateralen auf die Dauer keine befriedigende Lösung unseres wichtigen Verhältnisses mit der EU sein kann. Aber auch die EU würde auf Dauer mit den eingefrorenen Bilateralen kaum zufrieden sein.

Viele Gegner des Rahmenabkommens sind offenbar der Meinung, eine Weiterentwicklung der Bilateralen liesse sich auch ohne Einbezug des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) haben. Aufgrund des EU-Vertrags ist genau das aber wohl unausweichlich.

Wo es um die Auslegung und Anwendung von EU-Recht geht, auch von solchem, das sich in Verträgen mit Drittstaaten findet, muss daher nach dem Recht der EU der EuGH das letzte Wort haben. Denn nur so lasse sich die Homogenität des Rechts im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum sicherstellen (so der EuGH in einem verbindlichen Gutachten zum EWR).

Dieser Anspruch der EU scheint an sich auch legitim, weil sonst die Gefahr bestände, dass die gleichen Normen von unterschiedlichen Gerichten verschieden ausgelegt würden mit der Folge, dass die Homogenität des EU-Rechts verloren ginge.

Alternative 2: Freihandelsabkommen

Das sicherste Mittel, den ungeliebten EuGH draussen zu haben, wäre, die künftigen Beziehungen der Schweiz mit der EU rechtlich auf ein aufdatiertes Freihandelsabkommen abzustützen. Es steht der EU zu, mit anderen Staaten völkerrechtliche Verträge abzuschliessen und deren Anwendung einem paritätischen Schiedsgericht zu unterstellen.

Dabei könnte an das Freihandelsabkommen angeknüpft werden, das die Schweiz 1972 mit den Europäischen Gemeinschaften abgeschlossen hat. Mit grosser Wahrscheinlichkeit käme auch die Frage der Unterstellung der Landwirtschaft wieder aufs Tapet.

Wurden 1986 in den Bundesrat gewählt: Die CVP-Politiker Arnold Koller und Flavio Cotti (links), der vor kurzem verstorben ist. Str / KEYSTONE

Das Modell Freihandelsabkommen scheint in jüngster Zeit auch in der Schweiz an Attraktivität gewonnen zu haben, weil Ende 2020 das Vereinigte Königreich nach dem Brexit mit der EU in dramatischen Verhandlungen im letzten Moment ein Handels- und Kooperationsabkommen abschliessen konnte.

Dabei geht allerdings vergessen, dass die Situation von Grossbritannien und der Schweiz grundlegend verschieden ist. Grossbritannien brauchte nach dem Austritt aus der EU (Brexit) unbedingt eine neue Rechtsgrundlage für die künftigen Handelsbeziehungen mit der EU. Die Schweiz hat dagegen schon heute über die Bilateralen einen privilegierten Zugang zum Binnenmarkt. Und Ziel der Verhandlungen über das Rahmenabkommen ist es, diese Beziehungen abzusichern.

Ein Freihandelsabkommen wäre gegenüber dem heutigen Rechtszustand ein klarer Rückschritt, der für unsere Wirtschaft mit grossen Nachteilen verbunden wäre.

Denn ein Freihandelsabkommen zielt vor allem auf die Beseitigung der Zölle und mengenmässigen Beschränkungen im zwischenstaatlichen Handel. Demgegenüber garantieren die Bilateralen den Schweizer Bürgern und Unternehmen den diskriminierungsfreien Zugang zu den sektoriellen Binnenmärkten. Das bedeutet unter anderem Anerkennung der Gleichwertigkeit der schweizerischen Produkte und Berufsausbildungen.

Der Wirtschaft drohen ohne Rahmenabkommen schwere Nachteile

Die Apologeten der Souveränität müssen sich bewusst werden, welche Nachteile der Wirtschaft bei einer Ablehnung des Rahmenabkommens drohen. Mit dem Rahmenabkommen steht für unser Land sehr viel auf dem Spiel. Es geht um die künftigen Beziehungen der Schweiz mit unserem wichtigsten Handels- und Wirtschaftspartner, mit dem wir auch in einer Wertegemeinschaft verbunden sind. Es wäre daher fatal, wenn wir seine Annahme oder Ablehnung nur aufgrund von ideologischen Schlagworten ohne eingehende Sachdiskussion entscheiden würden.

Zu dieser notwendigen Sachdiskussion gehört unbedingt auch die Erörterung möglicher Alternativen und deren Folgen. Denn sonst besteht die ernsthafte Gefahr, dass unser Land nach einer Ablehnung des Rahmenabkommens schon bald wieder vor dem gleichen Dilemma steht.

Es lohnt sich daher, zunächst das Resultat der vom Bundesrat verlangten Klärungen abzuwarten, um dann den Entscheid für die Annahme oder Ablehnung des Rahmenabkommens in Kenntnis möglichst aller Vor- und Nachteile treffen zu können. Dabei wird die Schweiz wie beim EWR-Vertrag vor dreissig Jahren um eine Richtungsentscheidung kaum herumkommen.