Salzmann studiert Ölkonzerne sprechen trotz höherer Fördermengen von «Klimawandel» und «Emissionen» – wie geht das zusammen? Die Fördermenge von Öl und Gas hat bei den meisten grossen Konzerne zugenommen. Dennoch schreiben sie in ihren Jahresberichten von Klimawandel, Emissionen und kohlenstoffarmer Energie. Niklaus Salzmann 05.03.2022, 05.00 Uhr

Zwischen 2009 und 2020 hat der Gebrauch von Schlüsselwörtern wie «Emissionen» in den Jahresberichten von grossen Ölkonzernen zugenommen. AP

Die grossen Ölkonzerne geben sich wirklich Mühe. In den Jahresberichten von Shell, BP, Exxonmobil, Chevron wird von Klimawandel, Emissionen, kohlenstoffarmer Energie gesprochen. Die beiden europäischen – Shell und BP – haben gar angekündigt, für 2050 null CO2- Emissionen anzustreben.

Die vier Konzerne, deren Kerngeschäft es ist, fossile Treibstoffe zu fördern und zu verkaufen, helfen also mit, eine Klimakatastrophe abzuwenden. Wie ernst sie es meinen, hat ein Team der Universität Kyoto untersucht. Und siehe da: In der untersuchten Zeitspanne von 2009 bis 2020 hat der Gebrauch von Schlüsselwörtern wie «Emissionen» in den Jahresberichten zugenommen.

Im Jahr 2020 steht bei BP im Jahresbericht zum Beispiel 171 Mal das Wort «Klima». Und Shell soll laut dem Vorsitzenden Chad Holliday «eine essenzielle Rolle spielen» beim Wandel zu einer «saubereren, kohlenstoffärmeren Welt». Die US-Amerikaner – Exxonmobile und Chevron – geben sich zurückhaltender. Aber auch sie erwähnten in der untersuchten Periode einen Zusammenhang zwischen fossilen Brennstoffen und Klimawandel. Womit sie ihrem in dieser Zeit amtierenden Präsidenten voraus waren.

Blicken wir bei all den Worten noch kurz auf die Taten. Von den Investitionen flossen bei BP 2,3 % in erneuerbare Energien, bei den anderen weniger. Die Fördermenge von Öl und Gas hat bei Exxon abgenommen, bei den anderen drei hat sie in den fünf Jahren vor der Pandemie tendenziell zugenommen. Wie dies mit einer Energiewende einhergehen soll – dazu schweigen sich die Jahresberichte aus.