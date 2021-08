Mehr Impfdrängler braucht das Land

Salzkorn Im Thurgau gibts zu wenig Impfdrängler Seit Montag Morgen wissen wir: Carmen Haag ist die ungeimpfte Thurgauer Regierungsrätin. Dabei wären jetzt Impfdrängler gefragt. Jürg Ackermann 16.08.2021, 08.28 Uhr

Erinnern Sie sich an Johann Rupert? Das ist der südafrikanische Unternehmer, der im Winter in die Schweiz geflogen war, um sich vor allen anderen gegen Corona impfen zu lassen. Im Thurgau war der schwerreiche Impfdrängler fündig geworden.

Nun stand der Kanton wieder in den Schlagzeilen, weil sich nur vier von fünf Mitgliedern der Regierung impfen liessen. Was ist mit dem Fünften? Fürchtet er den Chip, den Bill Gates in den Impfstoff geschmuggelt hat? Oder leidet er unter Trypanophobie, der grossen Angst vor kleinen Spritzen?

Nichts von alldem: Mit einer Mitteilung outete sich Regierungsrätin Carmen Haag am Montag Morgen. Sie sei keine Impfgegnerin, sondern glaube, dass ihr Körper mit dem Virus zurecht komme, darum habe sie mit der Impfung gezögert.

So weit so gut. Fakt aber ist: Gerade in Gebieten mit relativ tiefer Impfquote wie der Ostschweiz würde niemand so sehr helfen, Corona in die Schranken zu weisen, wie Impfdrängler à la Rupert. So schnell geht es manchmal: Aus dem Schimpfwort ist in nur wenigen Monaten ein Kompliment geworden.