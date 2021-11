Sleepy Joe – ein Vorbild für Roger Köppel

Coronapandemie «Es braucht sehr gute Gründe, um die Maskenpflicht aufzuheben»: Zahl der Coronainfizierten in Stadtsanktgaller Schulen nach Herbstferien gestiegen

Vergangene Woche sind Schülerinnen und Schüler aus den Herbstferien zurückgekehrt. In der ersten Woche wurden fünf Infizierte gemeldet, in der zweiten schon 15. Die Maskenpflicht an den Schulen ist derzeit bis zwei Wochen nach den Herbstferien befristet, der Kanton informiert demnächst darüber. Bald stehen auch Elternabende und -gespräche an. Diese werden voraussichtlich vor Ort, ohne 3G-Regel durchgeführt.