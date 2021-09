Salzkorn Frische Spuren im Sand Thorsten Fischer 20.09.2021, 05.00 Uhr

Höchste Zeit, neben den Corona-News wieder einmal auf andere Schauplätze zu blicken. Was ist eigentlich auf dem Mars los? Dort wetteifern verschiedene Nationen um eine Vormachtstellung. In den vergangenen Monaten wurden weitere Sonden losgeschickt und mit Roboterfahrzeugen frische Spuren in den Sand gezogen. Aber auch auf dem roten Planeten wird die Luft zuweilen dünn. Nicht in politischer Hinsicht – für echte Auseinandersetzungen ist es zu früh. Momentan dominiert die Freude am Erkunden und Erforschen.