Salzkorn Alte weisse Männer, ihr seid nicht allein Wissen Sie, was eine «Karen» ist? Wahrscheinlich nur, wenn Sie Teenager in der Familie haben. Odilia Hiller 20.08.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Alter weisser Mann. Die Bezeichnung ist harmlos, in vielen Fällen gar ein Fakt. Weniger nett ist, was damit gemeint ist. Viele fürchten wie der Teufel das Weihwasser, damit in Verbindung gebracht zu werden. Wer möchte schon als alt, reaktionär und vom System bevorzugt gelten, wenn er im Schweisse seines Angesichts sein Leben lang krampfte– womöglich auch noch eine Familie durchfütterte und mehrere Autos oder Ferienwohnungen besitzt? Eben.