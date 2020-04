Sachschaden von 160'000 Franken: Fahrer von Sportwagen verunfallt in Eggerstanden Der Fahrer sah ein stillstehendes Auto zu spät, fuhr durch einen Holzzaun und kam bei einer Scheune zum Stillstand. Der Sachschaden beträgt rund 160'000 Franken. 26.04.2020, 17.58 Uhr

Durch umherfliegende Teile wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Bild: Leserreporter

(kapo/lw) Am Sonntagnachmittag fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Sportwagen auf der Eichbergstrasse von Eggerstanden in Richtung Eichberg. Vor ihm fuhr ein Bekannter von ihm ebenfalls mit einem Sportwagen, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung schreibt.