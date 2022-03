Widerspruchslösung: Vincenz-Stauffacher ist dafür, Herzog dagegen

Pro & Contra Wird die Organspende bald zum Normalfall? Herzog und Vincenz-Stauffacher zur Änderung des Transplantationsgesetzes Am 15. Mai stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Änderung des Transplantationsgesetzes ab. Wird die Vorlage angenommen, gilt künftig die sogenannte erweiterte Widerspruchslösung. FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher befürwortet diese, SVP-Nationalrätin Verena Herzog lehnt sie ab. Verena Herzog und Susanne Vincenz-Stauffacher 29.03.2022, 05.00 Uhr

PRO: Susanne Vincenz-Stauffacher, FDP-Nationalrätin

In die Beratung zur Änderung des Transplantationsgesetzes bin ich kritisch eingestiegen. Ein höchstpersönlicher Entscheid wie die Organspende soll nicht mehr ausdrücklich verfügt werden, wie momentan beispielsweise mittels Organspendeausweis oder Patientenverfügung? Wenn ich mich nicht dazu äussere, wird einfach davon ausgegangen, dass ich Organspenderin sein will?

Diese Widerspruchslösung war für mich schwer vorstellbar. Überzeugt hat mich schliesslich aber folgendes: Gemäss Erhebungen befürworten rund 80 Prozent der Bevölkerung eine Organspende. Aber nur ein Bruchteil hält dies auch ausdrücklich fest. Nun ist aber wohl unbestritten: Organspenden retten Leben. Umso einschneidender beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes existenzieller ist es deshalb, die Chance, Leben zu retten, optimal auszuschöpfen. Dies ist mit dem Wechsel von der ausdrücklichen Zustimmung zur Widerspruchslösung bestmöglich gewährleistet.

Auf Organspenden angewiesen sind Menschen aller Altersgruppen – es kann buchstäblich jeden und jede treffen, sei es infolge eines Unfalls oder wegen einer Erkrankung. Ganz wichtig: Auch mit der neuen Regelung wird niemand gezwungen, seine Organe zu spenden. Die Organspende bleibt völlig freiwillig. Jede Person kann festhalten, dass sie keine Organe spenden will. Und selbst wenn keine solche Erklärung abgegeben wurde, werden Organe erst nach Rücksprache mit den Angehörigen entnommen. Die Angehörigen können die Organspende ablehnen. Wenn sie nicht erreichbar sind, findet keine Organentnahme statt.

Dieser streng reglementierte Prozess ist Garant dafür, dass der Wille der einzelnen Person oberste Beachtung findet. Wir beschreiten damit auch kein Neuland. Die meisten unserer Nachbarstaaten kennen das System der Widerspruchslösung bereits und haben damit gute Erfahrungen gemacht. So bin ich nach einem intensiven Prozess zum Schluss gekommen: Diese Gesetzesanpassung bietet den Rahmen, dass mehr Organe gespendet und damit mehr Leben gerettet werden. Ich sage deshalb überzeugt JA.

CONTRA: Verena Herzog, SVP-Nationalrätin

Eine staatlich autorisierte Organentnahme ist eines Rechtsstaates unwürdig! Eine öffentliche Debatte zur Organspende wäre jedoch längst fällig. Sie bringt die Menschen dazu, sich mit der Organspende auseinanderzusetzen. Noch immer wurde es verpasst, über den Ablauf einer Organentnahme-Operation richtig zu informieren und das nötige Vertrauen zu schaffen. Wie sollte denn eine grössere Bereitschaft zur Organspende erreicht werden?

Statt korrekt, sachlich, neutral und ergebnisoffen über diesen medizinischen Eingriff und die Konsequenzen für die Angehörigen aufzuklären, wählen Bundesrat und die Parlamentsmehrheit einen anderen Weg. Sie wollen Bürgerinnen und Bürger nötigen. Wenn diese am Lebensende ihre körperliche Unversehrtheit bewahren wollen, müssen sie einer Organentnahme zu Lebzeiten schriftlich widersprechen. Schweigen bedeutet künftig Zustimmung!

Offensichtlich unfähig objektiv zu informieren, will nun der Staat ohne Zustimmung auf menschliche Körper am Lebensende zugreifen. Hat sich die betroffene Person zuvor nicht dazu geäussert, würden die Angehörigen konsultiert. Diese würden in einer äusserst emotionalen Phase noch mehr unter Druck stehen. Eine Ablehnung der Spende könnte ihnen als unsolidarisches Verhalten angelastet werden.

Wie wissenschaftliche Arbeiten zeigen, entsteht durch die Widerspruchsregelung nicht der erhoffte Effekt. Auch die Nationale Ethikkommission hat 2019 festgehalten, dass sich kein wissenschaftlich erhärteter Nachweis erbringen lässt, wonach die Widerspruchsregelung zu mehr Organspenden führt. In einigen Ländern ist die Spenderate sogar gesunken.

Zudem wird es immer Personen geben, die die Folgen des neuen Gesetzes nicht kennen. Mit der Gesetzesänderung würde hingenommen, dass Menschen gegen ihren Willen Organe entnommen würden. Das ist eines Rechtsstaates unwürdig! Wer will, dass niemand zum staatlich verordneten Organ-Ersatzteillager wird, sondern eine Organspende eine edle Spende aus Überzeugung bleibt, lehnt die Widerspruchsregelung ab.

