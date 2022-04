Pro & Contra zu Elon Musks Twitter-Deal

Pro & Contra «Endlich einer, der die Meinungswächter auf Social Media vertreibt» – «Twitter ist selbst für Elon Musk eine Nummer zu gross» Der reichste Mann der Welt, Tesla-Gründer Elon Musk, will die soziale Plattform Twitter kaufen. Für 44 Milliarden Dollar. Ist das gut oder schlecht? Unsere zwei Redaktoren sind sich uneinig. Patrik Müller und Raffael Schuppisser 26.04.2022, 17.44 Uhr

Getty

PRO «Ein Signal für die Meinungsfreiheit ist wichtiger denn je»

Niemand will, dass Islamisten, Links- und Rechtsextreme in den sozialen Medien ihren Hass verbreiten und gar Gewalt predigen. Das darf nicht sein. Zum Glück gibt es Gesetze, die der Redefreiheit Grenzen setzen, im realen wie im virtuellen Raum.

Doch die Social-Media-Konzerne Facebook und Twitter gehen längst viel weiter. Sie gebärden sich als Sitten- und Meinungswächter. Und zensieren nicht nur, was gesetzlich verboten ist, sondern - ohne demokratische Legitimation - auch manches, das ihnen aus kommerziellen oder politischen Gründen nicht in den Kram passt. Nach welchen Kriterien welche Kommentare gelöscht und welche Nutzerinnen und Nutzer ausgeschlossen werden, ist völlig intransparent und oft willkürlich.

Es gibt sympathischere Unternehmer als Elon Musk. Aber das Motiv seiner Twitter-Übernahme ist löblich. Redefreiheit sei wichtig für die Demokratie, sagt er. Das ist banal, in freiheitlichen Gesellschaften eine Selbstverständlichkeit. Aber offenbar gilt Musks Aussage als Provokation in einer Zeit, wo das linksliberale, woke eingestellte Silicon Valley die Definitionsmacht darüber hat, was gesagt werden darf und was nicht.

Wenn es Musk gelingt, Twitter zu einem Korrektiv zu machen, ist das ein erfrischender Beitrag zur Diversität. Und Musks Absicht ist durchaus glaubwürdig. Ein Geschäftsmodell hat Twitter bislang nicht gefunden, es schreibt Verluste, und Werbekunden dürfte es gemäss Experten auf einer weniger stark moderierten und somit politisch unkorrekteren Plattform eher verlieren. Musk geht es also nicht um den Kommerz. Ähnlich wie Amazon-Gründer Jeff Bezos, der sich die «Washington Post» kaufte, leistet er sich hier Idealismus.

Vereinigt er als Alleinaktionär zu viel Macht auf sich? Nun, das Gesetz setzt ihm Schranken. Und Twitter ist etwa zehnmal kleiner als Mark Zuckerbergs Facebook, das Joe Bidens demokratische Partei mit Abermillionen von Dollar im Wahlkampf unterstützte. Wer sich daran stört, wenn Donald Trump wieder twittern darf, muss diesem ja nicht folgen. Oder kann Twitter gänzlich löschen.

Trumps Beliebtheit ist übrigens gestiegen, seit ihn Twitter ausgesperrt hat. Denn der Rabauke hat sich dort selbst entlarvt. So ist es schon anderen Social-Media-Krawallanten ergangen: Sie schadeten sich selbst. Kein Sittenwächter sollte Egozentrikern den Gefallen tun, sie vor sich selbst zu schützen.

Patrik Müller

CONTRA «Twitter ist selbst für den reichsten Mann der Welt eine Nummer zu»

Es ist schön, dass die Multimilliardäre sich für eine funktionierende Medienwelt einsetzen. 2013 erwarb Amazon-Gründer Jeff Bezos die desolate «Washington Post» für 250 Millionen Dollar und machte daraus ein Weltblatt. Nun steht Elon Musk vor dem Kauf von Twitter und will das soziale Netzwerk zu einem Hort der freien Meinungsäusserung machen.

Klingt edel. Doch mit diesem Vorhaben übernimmt sich der reichste Mensch der Welt. Denn Twitter ist nicht einfach ein Medium, sondern ein Metamedium, eine Informationsinfrastruktur. Zu recht wird seit längerem darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, wenn eine Firma wie Twitter oder Facebook darüber bestimmen kann, welche Inhalte zulässig sind, und welche gelöscht werden. Nun soll eine Person allein darüber entscheiden können.

Kein Zweifel, die Leistungen von Elon Musk lassen sich sehen. Die Elektroautofirma Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX sind Erfolgsgeschichten. Dank Musk setzten nun auch BMW, VW und Co. auf Elektroantrieb und dank Musk können die Amerikaner wieder Astronauten in den Orbit senden und sind nicht auf die Russen angewiesen.

Doch Twitter ist auch für die aktuelle «Person des Jahres» («Time Magazine») eine Nummer zu gross. Das zeigt sich schon beim Kaufpreis. 44 Milliarden Dollar will Musk dafür ausgeben. Das ist drei Mal so viel wie das Bruttoinlandprodukt von Albanien oder 176-mal so viel wie Jeff Bezos für die «Washington Post» bezahlt hat. Es ist schlicht zu viel für einen Menschen.

Man kann sich nun natürlich fragen, ob etwas schief läuft auf dem Menschen-Planeten Erde, den Musk gerne um den Mars erweitern würde, wenn eine Person so viel Geld erwirtschaften kann. Entscheidend ist aber nicht das Geld, sondern was man sich damit kaufen kann: Das politisch wichtigste soziale Netzwerk und damit die Macht zu bestimmen, welche Äusserungen gemacht werden dürfen und welche zu weit gehen.

Wenn es Musk wirklich ernst ist mit der freien Meinungsäusserung, dann tritt er als Unternehmer in den Hintergrund und setzt ein demokratisch legitimiertes Gremium ein, das darüber bestimmt. Zu entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht, das darf nicht eine Frage des Geldes sein.

Sandra Ardizzone

Raffael Schuppisser