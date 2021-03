Kolumne Papa-Blog: Wer aufs Land zieht, ist selber schuld – Wieso Kinder die Stadt brauchen Das Leben auf dem Land ist in vielen Köpfen die ideale Kulisse für eine glückliche Kindheit. Welch ein Unsinn. Der beste Ort für Kinder ist die Stadt.



Adrian Lemmenmeier-Batinić 04.03.2021, 19.00 Uhr

Symbolbild: Getty

Es ist ein weit verbreitetes Lebensmuster: In ihren wilden Jahren ziehen junge Schweizerinnen und Schweizer in lebendige Städte. Nach Zürich, Berlin oder New York – um irgendwann später wieder in der Provinz zu landen. In Horgen, Häggenschwil oder Hunzikon (TG).

Nicht selten geht die Stadtflucht mit der Familiengründung einher. Mit dem mütterlichen Bauch wächst scheinbar die Sehnsucht nach Ruhe, Garten und Eigenheim. Natürlich sei es allen gegönnt, die sich ihren Traum vom Häuschen mit Gärtchen erfüllen. Und niemand sei verlacht, der sich mit 35 in jener Einfamilienhaussiedlung findet, die er als Teenager verfluchte. Interessant ist indes die Argumentation, mit der die Abkehr von der Stadt gern begründet wird. Das Leben im Grünen sei eben auch für die Kinder besser als in der grauen Stadt, hört man von stadtflüchtigen Gleichaltrigen.

Das ist Humbug. Das Landleben hat Kindern nicht das zu bieten, was unser verklärter Blick uns glauben macht. Denken wir an eine ländliche Kindheit, erscheint Heidi vor dem inneren Auge, die jauchzend über die satten Matten des Oberlandes hüpft – und nicht ins fremde Frankfurt zurückwill. Oder der Schellenursli, der auf dem Maiensäss die grösste Glocke findet. Denken wir dagegen an Stadtkinder, sehen wir Oliver Twist, der im Kohlenkeller schmachtet und sich in zerlumpten Kleidern auf den Strassen Londons mit Diebsgesindel herumtreibt.

Gewiss hat das urbane Leben seine Schattenseiten. Über dem London des 19. Jahrhunderts hing mitunter dermassen dichter Smog, dass Menschen wegen der schlechten Sicht in die Themse fielen und ertranken. Auch die Luft im Peking des 21. Jahrhunderts würde ich den rosigen Lungenbläschen meiner zweijährigen Tochter nicht über längere Zeit zumuten. Ebenso würde ich mir den Umzug nach Tijuana, Kandahar oder Benghasi aus Sicherheitsgründen überlegen. Aber in Schweizer Städten gibt es weder Smog noch Grossstadtkriminalität, noch Ghettoisierung oder andere gute Gründe, den Kindern zuliebe dahin zu ziehen, wo sie später ein Töffli brauchen, um sich frei zu fühlen.

Dafür gibt es viele Gründe, um in der Stadt zu bleiben: Hier gibt es mehr Menschen pro Quadratkilometer als in Dörfern. Und damit auch mehr Kinder, mehr Spielplätze, mehr Bibliotheken, mehr Sportvereine, mehr Musiklokale, mehr Kultur, mehr Kulturen, mehr potenzielle Babysitter, kurz: mehr Möglichkeiten. In Städten florieren die Ideen. In Dörfern dagegen die Blumen.

Wobei es selbstredend Ansichtssache ist, wo die Provinz beginnt. So muss ich für mich selber festhalten, dass ich mich im eingangs beschriebenen Lebensmuster wohl in fortgeschrittenem Stadium befinde. Nach einigen Jahren in grösseren Städten lebe ich nämlich seit geraumer Zeit wieder im heimatlichen St.Gallen. Meine Frau bemerkte einige Tage nach ihrem Zuzug, dass es hier manchmal sogar am Bahnhof nach Gülle riecht. Mittlerweile rieche ich es auch.

Der Autor

Adrian Lemmenmeier-Batinić ist seit zwei Jahren Vater einer Tochter. Er wohnt mit seiner Familie in St.Gallen.