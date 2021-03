kolumne Papa-Blog: «Komm mit! Aber komm mir nicht zu nahe!» Über einen Eiertanz nach dem Frühstück Wenn wir etwas in dieser Pandemie neu lernen mussten, dann Abstand zu halten. Doch auch ohne Corona müssen Eltern sich ständig fragen, wie viel Nähe oder Distanz gerade angezeigt ist. Das beginnt schon am frühen Morgen.

Roger Berhalter 11.03.2021, 20.00 Uhr

Ja nicht zu nahe kommen – aber unbedingt in der Nähe sein. Bild: Lathuric / E+

Manchmal führe ich mit meinem sechsjährigen Sohn eine Art Eiertanz auf. Meist schon am Morgen vor der Schule. Die Choreografie geht so: Ich sage dem Kleinen, dass er sich anziehen soll. Dann ruft er: «Komm mit!» Worauf ich ihm folge.

Aber wehe, ich komme dem Kleinen zu nahe! Dann folgt sein nächster Move: Er hält mich auf Abstand. «Lass mich einfach!», schreit er dann, als hätte ich eine unsichtbare Markierung am Boden überschritten.

Und so zieht sich mein Sohn jeweils an, während ich daneben gleichzeitig präsent bin und auf Distanz bleibe. Wir tanzen unseren Eiertanz, zwischen Unbedingt-in-der-Nähe-Sein und Ja-nicht-zu-nahe-Kommen.

Corona macht seinen Move

An Distanzregeln haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt. Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Mindestens eineinhalb Meter, besser noch zwei. Und wehe, wir kommen uns zu nahe! Dann macht das Coronavirus seinen Move.

Auch Kindererziehung kann man als immer mehr Abstandhalten verstehen. Am Anfang, in den ersten Monaten, kleben die Kinder an einem. Dann lernen sie zu krabbeln, später zu laufen – und irgendwann gehen sie auf Maximaldistanz und ziehen aus.

Klammern oder lösen?

So weit ist es bei meinem Sechsjährigen noch nicht. Aber auch er steckt in einer Übergangsphase: Will zwar schon seinen Weg gehen, braucht aber immer noch meine Nähe. Soll er sich an mich klammern oder sich von mir lösen? Er kann sich nicht entscheiden.

Ich geniesse deshalb unseren Eiertanz, solange wir ihn noch aufführen. Gleichzeitig freue ich mich aber auf die Zeit, wenn sich mein Sohn neue Tanzpartnerinnen und Tanzpartner sucht.

Der Autor

Roger Berhalter lebt mit seiner Frau und den zwei Söhnen (sechs und acht Jahre) in der Stadt St.Gallen. Er teilt sich mit seiner Partnerin die Erwerbs- und Hausarbeit. Am Backofen aber ist er der Chef.