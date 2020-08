Nachdem er eine «Tagblatt»-Journalistin verunglimpft hat: Kanton St.Gallen prüft Schritte gegen Wattwiler Amtsarzt

Nach einem Artikel über seine streitbaren Äusserungen in Sachen Corona teilt der Wattwiler Amtsarzt Rainer Schregel aus und greift eine Journalistin persönlich an. Dabei macht er selbst vor Nazi-Vergleichen nicht halt. Der Kanton St.Gallen toleriert das nicht – und kündigt «mögliche Schritte» an.