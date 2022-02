MEINUNG Diese Steuer ist absurd – wieso die Emissions­abgabe auf Eigenkapital abgeschafft werden soll Heute begünstigt der Staat das Schuldenmachen gegenüber dem Aufbau von Eigenkapital. Diese Logik ist falsch. Eine Steuer sollte die Art der Finanzierung nicht beeinflussen. Aus diesem Grund kann man die Emissionsabgabe auf Eigenkapital getrost abschaffen. Doris Kleck Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Am 13. Februar stimmen wir über die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital ab. (Symbolbild) Christian Beutler / Keystone

In diesem Abstimmungskampf geht es um die ganz grossen Erzählungen. Auf der einen Seite die versammelte Linke: Sie singt das Lied von der Entlastung des Kapitals auf Kosten der Arbeitnehmenden. Auf der anderen Seite sämtliche bürgerlichen Parteien und Finanzminister Ueli Maurer (SVP): Er singt das Lied der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes. Maurer macht zumindest keinen Hehl daraus, dass es vor allem auch um das Signal geht.

Kein Wunder gibt es diese grossen Erzählungen. Die Vorlage ist nämlich relativ schnell erklärt und der Einsatz bescheiden. Die Emissions­abgabe auf Eigenkapital soll abgeschafft werden. Es geht um Steuerausfälle von 250 Millionen Franken beim Bund. 2022 budgetiert der Bund Einnahmen von mehr als 78 Milliarden Franken. Etwa 2000 Firmen bezahlen die Abgabe pro Jahr – von 600'000 Unternehmen insgesamt.

Es geht um eine Steuer, die selbst Gegner der Abschaffung in schwachen Momenten als wenig elegant bezeichnen. Firmen müssen dem Bund eine Abgabe bezahlen, wenn sie Eigenkapital aufnehmen oder aufstocken. Sie wird fällig ab einem Freibetrag von einer Million Franken und beträgt ein Prozent. Nimmt eine Firma Eigenkapital im Wert von 1,5 Millionen Franken auf, kassiert der Bund also 5000 Franken.

Wie gerechtfertigt ist diese Steuer?

Die Gegner der Abschaffung finden diesen Betrag gering und im Vergleich mit anderen Kosten wie Löhnen geradezu vernachlässigbar. Die entscheidende Frage ist jedoch: Wie gerechtfertigt ist diese Steuer? Firmen werden belastet, weil sie Eigenkapital aufnehmen um zu investieren, in neue Produkte, in Wachstum, in Arbeitsplätze.

Daraus resultieren (hoffentlich) zusätzliche Gewinne, werden mehr Löhne bezahlt: Hier kann und soll der Fiskus zulangen. Doch heute begünstigt der Staat das Schuldenmachen gegenüber dem Aufbau von Eigenkapital. Diese Logik ist falsch. Eine Steuer sollte die Art der Finanzierung nicht beeinflussen. Aus diesem Grund kann man die Emissionsabgabe auf Eigenkapital getrost abschaffen.

Gesagt sei hier aber auch: Der volkswirtschaftliche Nutzen dürfte, wenn überhaupt, sehr bescheiden sein. Die Probleme des Wirtschaftsstandortes werden nicht gelöst. Und diese gibt es durchaus. Die Einführung der globalen Mindestbesteuerung für Konzerne wird den Kantonen kurzfristig wohl mehr Geld in die Kassen spülen, doch die Schweiz verliert damit auch einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Das verkorkste Verhältnis mit der EU nach dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen hilft dem Standort ebenfalls nicht.

Gerade im Bereich der Forschung sind die Folgen bereits spürbar. Für ein Land, dessen wichtigste Ressource die Bildung ist, das auf Talente angewiesen ist, das innovativ sein will, ist das auf Dauer ein schwieriger Zustand.

Volkswirtschaftlich relevanter wird die nächste Steuer-Abstimmung sein: die Reform der Verrechnungssteuer. Doch auch dieses Projekt wird die SP an der Urne bekämpfen. Die Partei leidet an den Erfolgen der Grünen und ist daran, ihr wirtschafts- und sozialpolitisches Profil zu schärfen. Klassenkampf auf allen Ebenen.

Das ewige Gegeneinander-Ausspielen bringt das Land nicht weiter

In diesem Abstimmungskampf bemüht die SP das Bild der ­Konzerne, die am meisten profitieren würden. Dabei sagen selbst ihre Exponenten, dass die Grossen seit Jahren Aktien zurückkaufen, um Eigenkapitalrenditen zu erhöhen. Dass die Emissionsabgabe für sie also irrelevant ist. Vor allem aber: Für Konzerne ist es ein leichtes, die Abgabe zu umgehen. Es braucht keine besonders kreativen Steuerberater, um die entsprechenden, legalen Konstrukte zu machen. Sie haben dabei einen Vorteil gegenüber Start-ups oder KMU. Die Befürworter wiederum sprechen von der KMU-Steuer. In diesem Spiel sind die Karten verteilt: Die Grossen sind die Bösen, die KMU die Guten. Dieses ewige Gegeneinander-Ausspielen bringt das Land aber nicht weiter.

Konzerne zahlen das Gros der Steuern in der Schweiz und sind mitverantwortlich, dass die Steuereinnahmen der juristischen Personen beim Bund stetig steigen (stärker als diejenigen der natürlichen Personen). Sie bezahlen hohe Löhne (von der die AHV profitiert). Sie setzen Sozialstandards, welche die Linke gerne beklatscht (grosszügigen Vaterschaftsurlaub). Sie sorgen für Aufträge für KMUs.

Es mag der Abstimmungskampf der grossen Erzählungen sein. Die Vorlage eignet sich dazu aber reichlich schlecht.

