Medienkolumne Google will weniger nerven – und schafft die Werbe-Cookies ab Der Internetkonzern will die Datenspuren der Nutzer seines Browsers Chrome nicht mehr verfolgen. Warum das? Raffael Schuppisser 12.03.2021, 05.00 Uhr

Google will Cookies aus seinem Browser verbannen. (Symbolbild) Mark Lennihan / AP

Wer kennt das nicht? Man sucht über Mittag auf dem Smartphone nach einem Sofa und erhält am Abend Werbung für neue Polstergarnituren, selbst, wenn man schon ein Modell gekauft hat - was an der künstlichen Intelligenz und aller Personalisierung zweifeln lässt. Damit könnte bald Schluss sein. Nicht mit der künstlichen Intelligenz; die startet bereits schon seit Jahrzehnten demnächst richtig durch. Aber mit der Personalisierung.