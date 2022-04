Weshalb die SVP die Arena nicht lange boykottiert

Medien Ich boykottiere, also bin ich - weshalb die SVP der Arena nicht lange fernbleiben wird Der Boykott hat Konjunktur, denn er passt zur modernen Welt. Eine Kulturgeschichte en miniature - und was dies mit der SVP zu tun hat. Christian Mensch 02.04.2022, 05.00 Uhr

Unternehmen haben sich zunehmend politisch korrekt zu verhalten. Was jedem auffällt, der aufmerksam Medien nutzt, ist wissenschaftlich abgesichert: Die Korrektheit ist ein Stakeholder und wer gegen sie verstösst, wird: boykottiert.

Moralisch sieht sich auf der richtigen Seite, wer zum Boykott aufruft. Dies gilt für die SVP ebenso, die vorläufig nicht in der «Arena» auftreten will, wie für all jene, die mit einem Boykott von Öl und Gas aus russischer Förderung den Frieden in der Ukraine erzwingen wollen.

Es war der irische Gutsverwalter Charles Cunningham Boycott, den die Bauern 1879 wirtschaftlich und sozial abstraften, weil er trotz Ernteausfall auf dem vollen Pachtzins beharrte. Später war es der friedfertige Gandhi, der so die koloniale Salzsteuer bekämpfte, oder Martin Luther King, der mit dem Busboykott von Montgomery den Rassismus anprangerte.

Die Beispiele zeigen: Es geht nicht bloss darum, den Widersacher zum Einlenken zu bewegen, sondern ebenso darum, für die eigene Sache zu mobilisieren. Das Kollektiv ist vonnöten, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Schliesslich beinhaltet jeder echte Boykott die Schwächung des anderen unter Verzicht auf Eigennutz. Dieser Preis muss moralisch abgegolten sein, um tragbar zu erscheinen.

Der Soziologe Albert Hirschmann meinte denn auch, jeder Boykott sei auch ein «Versprechen des Wiedereintritts». Die Rückkehr der SVP in die «Arena» ist damit garantiert.