Leitartikel zur Pflegeinitiative: Ein Nein hat Vorteile

Leitartikel Die Pflegeinitiative ist sympathisch, aber ein Nein hat unbestreitbare Vorteile Die Pflegeinitiative, über die wir am 28. November abstimmen, verspricht vieles. Zu vieles. Denn wie sie genau umgesetzt würde, ist völlig unklar. Dabei gibt es einen fixfertigen, üppig bestückten und handfesten Gegenvorschlag, dessen Vorteile gegenüber der Initiative eindeutig sind. Anna Wanner 05.11.2021, 05.00 Uhr

Am Anschlag: Eine Intensivpflegerin betreut einen Covid-Patienten in der Isolationsstation des Universitätsspital Zürich. Keystone

Wieder marschierten am Samstag gut 5000 Pflegende in Bern auf und demonstrierten für die Anerkennung ihrer Arbeit, für Ausbildungsplätze und bessere Arbeitsbedingungen. Forderungen, die ihnen niemand wirklich abschlagen will.

Die Coronapandemie legt die Mängel im Gesundheitsbereich schonungslos offen: Das Personal in Spitälern und Heimen arbeitet zuweilen am Anschlag. Überstunden, kurzfristige Einsätze, erschwerte Umstände wegen Maskenpflicht und Corona-Vorschriften. Das führt zu Stress, ungewollter Nachlässigkeit und Fehlern, was auch Patienten zu spüren bekommen.

Ein Ja am 28. November scheint auf den ersten Blick vernünftig und ist deshalb kaum mehr abzuwenden. Denn auf der Seite der Gegner passiert: nix. Kaum jemand mag den Kopf hinhalten und erklären, wieso ein Nein auch Vorteile hat. Die Verbände verstecken sich und verweisen auf «Ressourcenprobleme».

Personen protestieren während einer Demonstration unter dem Moto «Gemeinsam mit dem Gesundheitspersonal und Ja zur Pflegeinitiative», am Samstag, 30. Oktober 2021, in Bern. Keystone

Will heissen: Sie fokussieren lieber auf andere politische Kämpfe. Das Geld für eine Abstimmungskampagne fehlt. Sogar auf den Minimalaufwand einer Website, welche die Argumente gegen die Initiative auflistet, hat das Nein-Komitee verzichtet. Das gleicht einer Bankrotterklärung. Denn es gibt gute Gründe, die gegen die Initiative sprechen.

Mehr Personal bedeutet Entlastung und bessere Planbarkeit

Erstens bedeutet ein Nein: Der Gegenvorschlag tritt relativ unverzüglich in Kraft. Und dieser ist üppig beladen. Er gewährt den Pflegenden mehr Kompetenzen – eine alte Forderung geht in Erfüllung. Zudem investieren Bund und Kantone rund eine Milliarde Franken in die Ausbildung neuer Pflegefachkräfte. Sie wollen dabei den Schulen, Spitälern und Heimen zusätzliche Ausbildungsplätze finanzieren.

Sie zeigen sich auch gegenüber Studenten grosszügig und greifen ihnen bei Bedarf unter die Arme. Der Pflegefachverband hat beim Gegenvorschlag gut verhandelt – und viel herausgeholt. Dass das Parlament so leicht nochmals 1000 Millionen Franken für Bildung springen lässt, ist ungewiss. Wir stecken immer noch in der Krise. Dabei wäre just dies der Hebel, um die Situation schnell zu verbessern: Mehr Personal bedeutet Entlastung und bessere Planbarkeit.

Und damit kommen wir zum zweiten Punkt: Die Initiative verspricht so viele Verbesserungen. Doch hängt deren Erfolg nicht nur von einem Ja ab, sondern auch von der Umsetzung. Alleine Grundsätze in die Verfassung zu schreiben, führt nicht zwingend zu höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen.

Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte löst viele Probleme

Die Kinderärzte mussten das lernen: Der Verfassungsartikel zur Hausarztmedizin hat kurzfristig etwas Schub gebracht. Für nachhaltige Verbesserungen müssen die Ärztinnen selber kämpfen. Ein anderes Beispiel? Die SVP kann zur Umsetzung von Initiativen ein Liedchen singen. Es ist eine Binsenwahrheit: Nach einem Ja gibt das Komitee die Initiative ans Parlament ab.

Für nachhaltige Verbesserungen, etwa bei der Hausarztmedizin, mussten Kinderärzte selber kämpfen. Keystone

Was bedeutet das? Abgesehen vom Versprechen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, unterscheiden sich Initiative und Gegenvorschlag kaum. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Wenn Eltern nicht mehr an Wochenenden, nachts oder kurzfristig einspringen müssen, wer tut es dann? Entweder das Versprechen ist nicht mehr als heisse Luft oder die Institution braucht: mehr Personal.

Wer sich Entlastung wünscht, einen besseren Betreuungsschlüssel für Patienten, der braucht zusätzliche Arbeitskollegen. Wer sich weiterbilden will, der muss sich von jemandem vertreten lassen. Die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte löst viele Probleme. Zugegeben: Der Lohn ist darin nicht enthalten. Doch fällt dieser im Vergleich zu ähnlich qualifiziertem Personal anderer Branchen eben auch nicht ab.

Natürlich gäbe es auch die gewerkschaftliche Schiene: 36-Stunden-Woche, Lohnaufschlag um 10 Prozent, doppelte Kompensation für Nachtschichten und Pension mit 60 Jahren. Nur würde dadurch der Fachkräftemangel zusätzlich verstärkt. Die Initiative ist sympathisch, scheitert aber an allzu grossen Wünschen. Der Gegenvorschlag löst die Probleme pragmatisch.