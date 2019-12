Wohnung in Bichwil an Weihnachten komplett ausgebrannt – Verwandte nehmen die drei obdachlos gewordenen Bewohner auf

Am Weihnachtstag, kurz vor 13:30 Uhr, ist in einer Wohnung in Bichwil ein Brand entdeckt worden. Die dreistöckige Wohnung brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf einige hunderttausend Franken. Die Brandursache ist nicht bekannt.