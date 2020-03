Kommentar Treten an Ort statt Aufbruch Vier statt zwei Frauen: Das ist die grösste Errungenschaft aus den Kantonsratswahlen 2020. Hans Suter 08.03.2020, 21.38 Uhr

Hans Suter, stellvertretender Redaktionsleiter Bild: PD

Es sind Kantonsratswahlen und keinen interessiert es. So zumindest lässt es die bedenklich tiefe Wahlbeteiligung von 31,57 Prozent im Wahlkreis vermuten. Wer im ohnehin flauen Wahlkampf erfolgreich Wählerinnen und Wähler mobilisieren konnte, hatte also gute Chancen, als Gewinner aus der Wahl hervorzugehen. Am besten ist dies der CVP gelungen, die den Wähleranteil um 3,65 Prozentpunkte steigern konnte. Die Grünen und die GLP brachten es auf ein Plus von 2,5 Prozentpunkten.

Ausser einem Sitzgewinn nützt das den Grünen und Grünliberalen aber wenig. Die meisten im Wahlkreis wählen nach wie vor bürgerlich. Die ersten vier Plätze mit den meisten Kandidatenstimmen gehen an die CVP, die Ränge 5 bis 10 an die SVP. Auch am Frauenanteil hat sich wenig geändert: vorher zwei, jetzt vier Sitze. Ein Aufbruch sind diese Wahlen nicht.