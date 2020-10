Kommentar Sorglosigkeit an Hochzeitsfeier mit fatalen Folgen – Schwellbrunn wird zum Mahnmal der zweiten Corona-Welle Eine Hochzeitsgesellschaft in Ausserrhoden entwickelt sich zum Corona-Hotspot. Es kann nicht sein, dass ein paar wenige mit ihrer Sorglosigkeit und Ignoranz die täglichen Bemühungen der grossen Mehrheit, das Virus einzudämmen, zunichte machen. Jürg Ackermann 26.10.2020, 12.16 Uhr

Jürg Ackermann Bild: Urs Bucher

Schwellbrunn schaffte es 2017 in die nationalen Schlagzeilen. Die Freude war gross, als der Ort im Ausserrhodischen zum schönsten Dorf der Schweiz gekürt wurde. Seit Montagmorgen ist Schwellbrunn wieder in aller Munde. Allerdings in einem unrühmlichen Sinne.

Der beschauliche Ort ist zu einem Mahnmal für die zweite Coronawelle geworden. Für die Sorglosigkeit, für die Fahrlässigkeit auch, mit der viele mit dem tödlichen Virus noch immer umgehen. Und dazu beitragen, dass die Corona-Ansteckungen und auch die Spitaleinweisungen exponentiell steigen.

Ein Paar, das Hochzeit in Schwellbrunn feierte, lud wissentlich positiv auf Corona getestete Gäste ein. Die Abstand- und Hygieneregeln wurden nicht eingehalten. Die infizierten Gäste steckten weitere der über 200 Feiernden an. Die Hochzeitsgesellschaft einigte sich später aber darauf, sich nicht testen zu lassen, um eine mögliche Quarantäne zu umgehen. Man informierte auch die Behörden nicht.

Es kam, wie es kommen musste: Die Hochzeitsgäste trugen das Virus munter weiter. In die örtlichen Gaststätten, in ihre Familien, in ihre Vereine. Gemäss noch unbestätigten Informationen endete dieses fahrlässige Verhalten in mindestens einem Fall tödlich. Ein älterer Hochzeitsgast soll in der Zwischenzeit an Corona verstorben sein.

Und das Contact Tracing stand vor einem Scherbenhaufen, weil es viele Fälle nicht mehr rückverfolgen konnte. Es ist deshalb richtig, dass der Ausserrhoder Gesundheitsminister Yves Noël Balmer nun Massnahmen ankündigt und auch Verzeigungen prüft. Wenn die Appelle an die Selbstverantwortung ungehört verhallen, bleiben nur Sanktionen.

Das sorglose Leben wird wieder kommen, aber noch nicht heute

Die grosse Mehrheit der Bevölkerung versucht mit bedachtem Handeln, diesem Virus Einhalt zu gebieten und einen zweiten Lockdown und weitere Einschränkungen unserer Freiheit möglichst zu verhindern. So jedoch wird die Eigenverantwortlichkeit, ohne die diese Krise nicht zu meistern ist, ad absurdum geführt. Es kann nicht sein, dass ein paar wenige mit ihrer Ignoranz die täglichen Bemühungen dieser vielen Menschen zunichte machen.

Der Fall Schwellbrunn lässt im besten Fall die Alarmglocken nun auch bei ihnen, die Corona noch immer auf die leichte Schulter nehmen, klingeln – falls sie noch nicht realisiert haben, dass das Gesundheitssystem bald an seine Grenzen stösst, die Lage zunehmend ernster wird. Auch in der Ostschweiz. Das sorglose Leben wird wieder kommen. Aber noch nicht heute und auch noch nicht in den nächsten Wochen.