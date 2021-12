Wie viele Antikörper habe ich im Blut? Labore werden überrannt

Schutz gegen Corona Hohe Nachfrage nach Antikörper-Tests: Genesene prahlen mit ihrem Level im Blut Viele Genesene und Geimpfte wollen ihre Corona-Antikörper-Werte wissen – Termine in Apotheken sind oft ausgebucht. Doch welcher Wert schützt? Nur der Vorsitzende der Deutschen Laborärzte wagt eine Definition. Anja Stampfli Jetzt kommentieren 06.12.2021, 11.42 Uhr

Die Blutproben werden im Labor auf Proteine gegen das Virus getestet. Gaetan Bally/Keystone

Seit Mitte November können genesene Personen mittels einem positiven Antikörpertest nachträglich ein Covid-Zertifikat erhalten. Die Nachfrage nach den dem Bluttest ist in den letzten Wochen in den Apotheken, Testcenter oder bei den Hausärzte massiv angestiegen, obwohl er aus der eigenen Tasche bezahlt werden muss: Zwischen 50 und 100 Franken kosten Antikörpertests.

Auch doppelt Geimpfte wollen immer häufiger wissen, wie gut sie noch durch die Impfung geschützt sind, oder ob eventuell der Booster schon dringend wäre.

Wenn der Nachweis eine hohe Zahl von Antikörpern ergeben hat, prahlen Genesene im Internet teilweise damit. Doch diese Zahl spielt für den Bundesrat keine Rolle, da nicht klar ist, welches Level zuverlässig schützt. Es zählt einzig der Nachweis, dass Antikörper da sind – was zu einem befristeten, dreimonatigen Covid-Zertifikat führt.

Gemessen wird mit «Binding Antibody Units»

Zum Beispiel bei Marc. Der 54-Jährige glaubt, dass er eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Sein Hausarzt veranlasst bei ihm einen Corona-Antikörper-Test im November 2021 und siehe da: Seine Antikörper auf Sars-CoV-2 Spikeprotein sind grösser als 250 BAU/ml, was ihm ein Covid-Zertifikat einbringt. BAU bedeutet «Binding Antibody Units» und misst gewisse Proteine gegen das Virus im Blut.

Während die meisten Virologen sagen, es gebe kein sicheres Level für einen Coronaschutz. Gibt Andreas Bobrowski, Vorstandsvorsitzender Berufsverband Deutscher Laborärzte, in der deutschen Zeitschrift «Focus» zumindest eine Faustregel an: Unter einem Wert von 21,8 BAU hat die Person mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Immunschutz gegen Corona. Über einen Wert von 44 BAU, habe die Person mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Immunschutz gegen Corona. Alles zwischen 21,8 und 44 liege in der Grauzone. «Generell können wir davon ausgehen, dass eine Person mit einem BAU-Wert von 1000 einen Vollschutz hat», so Bobrowski. «Ob das allerdings nicht vielleicht schon bei 30 oder 40 der Fall ist, können wir im Moment nicht sagen.»

Die Labors können Genesene von Geimpften unterscheiden

In der Regel werden die Antikörper gegen das Oberflächen-Protein <Spike> gemessen. Diese werden sowohl bei der Infektion mit Sars-CoV-2 wie auch nach der Impfung gebildet. «Das Labor kann aber auch Antikörper gegen das Protein Nukleokapsid messen, welches nur bei Genesenen gebildet werden», erklärt Andreas Cérny, Virologe aus dem Tessin.

In der Schweiz werden aber rund zehn verschiedene Testformate beim Corona-Antikörper-Test verwendet. Sie liefern entweder qualitative oder quantitative Ergebnisse: Qualitative Tests zeigen lediglich an, ob Antikörper zum Testzeitpunkt im Blut nachweisbar sind oder nicht. Diese Auswertungsform kommt zum Beispiel bei Schnelltests zum Einsatz, die in Apotheken oder zum Teil auch in Arztpraxen durchgeführt werden. Quantitative Tests liefern zusätzlich einen genauen Antikörperwert. Dadurch erhält man einen Anhaltspunkt, wie stark der Schutz gegen einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung sein könnte. Die verschiedenen Messwerte und Skalen erschweren dem Laien aber einen Vergleich unter den diversen Testkits.

Tests entsprechen dem WHO-Standard

Die Anzahl der Antikörper nimmt bereits nach rund drei Monaten nach einer durchgemachten Infektion um die Hälfte ab. Dennoch sind Genesene und Geimpfte weiter durch die Gedächtniszellen des Immunsystems vor schwerer Krankheit geschützt. Die Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie (SSM) empfiehlt den zertifizierten Laboren, dass ausschliesslich Tests mit einer Genauigkeit von über 98 Prozent verwendet werden sollen. Die meisten der Antikörpertestungen, die in den Laboren durchgeführt werden, verfügen über diese Genauigkeit.

Lorenz Risch, medizinische Geschäftsführer der Dr. Risch-Gruppe aus Basel präzisiert: «Grundsätzlich geben wir die Testresultate qualitativ bewertet (positiv/Grauzone/negativ) zusammen mit einem numerischen Wert an.» Bei Risch werden in den Laboratorien mehrere Testformate eingesetzt. Diese seien auch bei ihnen numerisch nicht vergleichbar und demzufolge ergeben sich je nach Testform unterschiedliche Grenzwerte.

Falsch-positive Resultate sind möglich

Nicht zu vergessen bei den Testungen ist: Wenn beim Covid-19-Antikörper Test der Nukleokapsid-Antikörper ein positiver Befund aufweist, muss das nicht unbedingt heissen, dass eine Covid-19-Infektion durchgemacht worden ist. Denn Nukleokapsid-Antikörper können auch von einer länger zurückliegenden Infektion mit herkömmlichen, harmloseren Coronaviren stammen. Man spricht dabei von «Kreuzreaktivät». Dieser Test alleine ist also nicht zuverlässig.

