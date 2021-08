Impfen: Ausserrhoden hilft Innerrhoden gegen Corona

SALZKORN Wir helfen gerne, Innerrhoder zu stechen Ausserrhoden trumpft beim Impfen gross auf. Nun ist tatkräftige Nachbarschaftshilfe gefragt. Stefan Schmid 31.08.2021, 05.00 Uhr

Als Ausserrhoder muss ich ja zugeben: Wir waren in Sachen Coronabekämpfung nicht immer vorbildlich unterwegs. Denken wir nur an die legendäre Hochzeit in Schwellbrunn, wo sich an einem einzigen Fest der halbe Kanton nicht nur berauscht, sondern auch gleich infiziert hat. Oder an die Silvesterchläuse, die sich keinen Deut um das Versammlungsverbot scherten.