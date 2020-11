Salzkorn - jetzt verbieten wir endlich dieses Sechseläuten Italien und Deutschland wollen unsere Skigebiete schliessen. Das ist eine hervorragende Idee. Stefan Schmid 27.11.2020, 05.00 Uhr

Corinna Bromundt

Da braut sich ein Schneestürmli für die Schweizer Wintersportorte zusammen. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte fordert die Schliessung der europäischen Skigebiete. Um die Österreicher und Schweizer, um die es primär geht, so richtig in die Zange zu nehmen, haben sich zu allem Überdruss die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sowie Markus Söder, König von Bayern, der Forderung des Römers subito angeschlossen. Habt ihr eigentlich einen an der Waffel, liebe Nachbarn?