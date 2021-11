Barbara Gysi gegen Marcel Dobler: Die Debatte zur Pflegeinitative

Pro & Contra «Bessere Arbeitsbedingungen» und «Keine Mindestlöhne in der Verfassung» – die Debatte zur Pflege-Initiative Initiative oder Gegenvorschlag: Was hilft dem Pflegepersonal stärker und schneller? Eine Nationalrätin und ein Nationalrat sind sich uneins. 02.11.2021, 05.00 Uhr

Pro: «Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden»

Barbara Gysi (SP/SG) Bild: Keystone

Haben Sie gewusst, dass in unseren Spitälern 30 bis 40 Prozent des Personals ein ausländisches Diplom haben? Nicht nur in der Medizin, auch in der Pflege bilden wir viel zu wenige Personen aus. 11'700 Pflegestellen sind im Moment offen.