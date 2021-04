Persönlich Die Ampeln stehen verbreitet auf Gelb Balz Bruder 12.04.2021, 05.00 Uhr

Gibt es weitere Lockerungen, Herr Berset? Marcel Bieri / KEYSTONE

Es fängt wieder eine Woche an, in der wir gespannt nach Bundesbern blicken. So wie wir das als gute Staatsbürgerinnen und -bürger ja eigentlich immer tun, oder? Auch wenn nicht gerade Krise und Pandemie oder beides ist. Jedenfalls wird der Bundesrat abermals darüber brüten, ob es weitere Lockerungen verträgt oder nicht. Oder ob die Schraube angesichts steigender Fallzahlen sogar angezogen werden muss.