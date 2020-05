Nach Absage der St.Galler Festspiele: Es gilt jetzt mehr Kunst zu wagen Sechs Wochen vor der Premiere kommt das Aus: Die 15. St. Galler Festspiele werden kurz vor knapp abgesagt. Es war ein Tod auf Raten, der Entscheid längst überfällig. Julia Nehmiz 13.05.2020, 17.05 Uhr

Ob die Theatermacher der St.Galler Festspiele ernsthaft bis zuletzt an eine Durchführung geglaubt haben? Schwer vorstellbar. Zu deutlich die Zeichen, dass an eine baldige Rückkehr in einen Vor-Corona-Betrieb nicht zu denken ist. Und zwar noch lange nicht.