Kolumne Medienkolumne: "Vertrau mir, ich bin Journalistin!" Alexandra Stark 07.12.2019, 05.00 Uhr

Alexandra Stark ist Journalistin, Studienleiterin am Medienausbildungszentrum (MAZ) und Mitglied des Publizistischen Ausschusses von CH Media.

«Oje! Schlimm! Die Jungen verstehen nicht, wie wichtig Journalistinnen und Journalisten für die Gesellschaft sind!» So lässt sich – etwas salopp formuliert – ein grosser Teil der Reaktionen auf eine Studie von Easyvote zusammenfassen. Die letztes Jahr publizierte Studie hatte herausgefunden, dass in politischen Themen nur 17 Prozent der jungen Menschen in der Schweiz Medien vertrauten.