Kommentar von Susanne Wille: Lasst unterschiedliche Meinungen zu

Gastkommentar Wie die Gesellschaft nach der Pandemie wieder zusammenwachsen kann: Lasst unterschiedliche Meinungen zu Susanne Wille leitet seit 1. Juni 2020 die Abteilung Kultur bei SRF und ist Geschäftsleitungsmitglied SRF und 3sat. Sie schreibt, dass es weiterhin ­Diskussionen braucht und zumindest den Versuch, auch ohne Konsens aufeinander zuzugehen. Susanne Wille 23.02.2022, 05.00 Uhr

Als Austauschschülerin reiste ich vom kalifornischen Los Gatos nach Nevada für ein Barbecue und Familientreffen beim Bruder meines Gastvaters. Gastvater Kevin instruierte mich während der Fahrt: «Damit Du es weisst, bei Onkel John sprechen wir nicht über Politik. Dem Frieden zuliebe.» Dies, obwohl die USA mitten in den spannenden Vorwahlen fürs Präsidentschaftsrennen waren. John war Republikaner, Kevin Demokrat. Und so sprachen wir beim Besuch über viel, nur nicht über Bill Clinton, George W. Bush oder Ross Perot.

Onkel John kam mir – genau 30 Jahre später – wieder in den Sinn, als eine Kollegin mir sagte, dass sie entschieden hätten, fortan das Thema Corona an Familientreffen nicht mehr anzusprechen. Ich höre auch Leute, die sagen, dass sie mit Freunden oder Familienangehörigen nicht mehr so zusammen sein könnten wie früher. Zu viele, zu tiefe ideologische Gräben hätten sich aufgetan.

Epidemiologisch gesehen, ist die Perspektive momentan nicht schlecht. Eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität lässt sich erahnen. Psychologisch und gesellschaftlich aber müssen wir nach zwei Jahren Pandemie einen Weg finden, wie wir angesichts der unterschiedlichen Ansichten und Weltanschauungen zu einer Art Normalität zurückfinden. Es gibt zum Teil unüberbrückbare Differenzen, die sich nicht so leicht weglegen lassen wie die Maske.

Susanne Wille leitet seit 1. Juni 2020 die Abteilung Kultur bei SRF. Sandra Ardizzone

Der US-Psychologe Joshua Greene ist überzeugt, dass unser Verhalten nach wie vor von vorzeitlichem Stammesdenken geprägt ist. Ein Element daraus ist das, was die Soziologie «the tragedy of the common sense morality» nennt. Die «Moral des gesunden Menschenverstandes». Simpel gesagt: Die Frage nach dem «wir» gegen «sie». Die Wertvorstellungen einer Gruppe kollidieren mit jener einer anderen. Sie kitten den Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe, blockieren aber die Verständigung darüber hinaus. Und diese unterschiedlichen Positionen können zur «Tragödie» führen.

Hierzu gibt es übrigens ein interessantes Experiment des Harvard-Psychologen Daniel Shapiro. Er gab am WEF Davos unterschiedlichen Gruppen die Aufgabe, sich auf ein Set an Werten zu einigen, z.B. in Bezug auf die Todesstrafe, Abtreibung etc. Danach bekamen alle Gruppen die Aufgabe, sich zu einigen, welcher Gruppe sich alle anschliessen wollen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass – so die Aufgabenstellung – die Menschheit untergehe. Trotz grosser Anstrengung gelang es den Teilnehmenden offenbar nicht, sich zu einigen. Das zeigt, wie anspruchsvoll es ist, Kompromisse einzugehen, bei denen die eigene Identität bedroht zu sein scheint.

Wie also wieder zusammenwachsen? Dem Frieden zuliebe das Thema Corona tabuisieren? Wenn man Shapiros breite Forschung dazu auf die Post-Pandemie-Gesellschaft übersetzt, liesse sich sagen: Besser ist wohl, sich bei einem Treffen mit Freunden oder der Familie dem Tabu zu stellen. Den pinken Elefanten im Raum zu benennen.

Nicht in Form einer endlosen Diskussion über Details, sondern indem man grundsätzlich festhält, dass es in Bezug auf Corona wohl weltanschauliche Differenzen gebe. Es aber doch schön sei, sich zu sehen, und man auch noch über andere, spannende Themen reden könne. Vielleicht entstehen ja daraus Gespräche, die den Zusammengehörigkeitssinn wieder stärken.

Damals in den USA, wieder zu Hause in Los Gatos, diskutierten wir endlich über Clinton, Bush und Perot. Allerdings ohne die politische Ansicht von Onkel John aus Nevada. Fremd fühlte sich das an, unverständlich. Heute kann ich es besser verstehen. Und dennoch wünsche ich mir einen anderen Weg, mit dem Unsagbaren umzugehen.

Es braucht weiterhin die ­Diskussion. Aber es braucht nicht überall und immer den inhaltlichen Konsens, jedoch die gemeinsame Verständigung darüber, unterschiedliche Meinungen stehen zu lassen. Zumindest auch den Versuch, etwas aufeinander zuzugehen. Nicht alle Beziehungen werden zu kitten sein. Der Schritt auf dem Weg zur Normalität liegt jedoch nicht in der Feststellung der über die Krise hinaus nachwirkenden, teils unüberbrückbaren Differenzen, sondern im Umgang damit.