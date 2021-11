Poker mit den Coronafallzahlen könnten uns Weihnachten verderben

Kommentar Wieder zögert der Bundesrat: Das könnte uns Weihnachten erneut verderben Nach der heftigen Corona-Welle vor einem Jahr wurde dem Bundesrat zu zögerliches Handeln vorgeworfen. Jetzt spielt sich wieder dasselbe ab. Trotz Impfungen könnte es zu Weihnachten mehr Einschränkungen geben. Sabine Kuster 17.11.2021, 19.29 Uhr

Weihnachtsfeier mit Abstand: So war Weihnachten im letzten Jahr. Steuern wir wieder auf ein ähnliches Szenario zu? Keystone

Fast 6000 neue Corona-Infektionen waren es am Mittwoch. Das hatten wir auch um den 20. Oktober 2020 herum. Eine Woche später verfügte der Bundesrat einen Strauss an Massnahmen. Darunter: Treffen im Privaten nur noch zu zehnt, Homeoffice-Empfehlung, die Schliessung von Nachtclubs. Im Nachhinein wurde dem Bundesrat vorgeworfen, er habe zu spät gehandelt, so dass kurz vor Weihnachten Restaurants, Sportcenter, Kinos und mehr geschlossen werden mussten.